Doctora en Ciencia de los Materiales e Ingeniera Metalúrgica, la química catalana Núria Salán es una firme defensora de dar un paso más en la reivindicación de las aportaciones y descubrimientos de la mujeres a lo largo de la historia y, además de las conferencias y libros específicos, incluirlas en los libros de texto de los centros docentes que son de lectura obligatoria. Este martes, la química catalana ofreció la conferencia «L’enginy (in)visible» en la Biblioteca Pública de Es Mercadal, en que disertó sobre la vida de las mujeres desconocidas y sus descubrimientos y aportaciones que han cambiado la historia y ha hecho progresar a la humanidad, con el objetivo de visibilizarlas.

¿Porqué el título de «L’enginy (in)visible»?

—El título hace referencia a todos los inventos de las mujeres, ese ingenio que ha quedado invisible en la sociedad, yo quiero que sea conocido pero casi nadie habla de los inventos de la mujer, en los libros solo salen los inventos de los hombres. El paréntesis del título de la conferencia es porque quiero quitarlo, porque el día que el ingenio de la mujer sea visible lo podré eliminar.

En los últimos años se habla mucho más sobre las mujeres y se han dado a conocer sus descubrimientos y aportaciones...

—Sí, es cierto, se habla mucho más, pero las mujeres inventoras no aparecen en los libros de texto que, por otra parte, son de lectura obligatoria en el proceso educativo. Si nuestros jóvenes no tienen estos modelos femeninos a su alcance, puede ser que nunca lleguen a conocerlos, excepto si lo ven en los medios de comunicación, asisten a una conferencia o leen un libro o novela sobre el tema, lo que no es suficiente. Un libro de texto es una lectura obligatorio y es material curricular.

¿Entonces, de quién es la culpa o responsabilidad de que no aparezcan estas mujeres en los libros de texto?

—Una parte es de los gobiernos de las comunidades autónomas, que van cambiando con las elecciones, y otra es de las editoriales que no cambian, pero resulta que no son demasiado amables. Yo me he encontrado con editoriales que me decían que a una mujer no podía incluirla porque no tenía estudios, pero yo digo que el científico Michael Faraday tampoco tenía estudios, nunca fue a la universidad, Nikola Tesla tampoco, ni Leonardo Da Vinci, ni Johannes Gutenberg, todos ellos nunca estudiaron en la universidad y, en cambio, salen en los libros de texto. Es una simple excusa que me dan para justificar que las mujeres no pueden incluirse.

¿Qué mujeres destacaría por las aportaciones que realizaron a la vida de las personas?

—Hay muchas, por ejemplo Hildegarda de Bingen, que en plena Edad Media destacó, entre otras disciplinas, como científica, naturalista y médica, por citar unas cuantas. Conocía las plantas en general y su invento son las recetas que todavía utilizamos ahora, como las de calmar el dolor, eran las mezclas de varias plantas. También es la madre de la cerveza moderna, inventó la fórmula de la cerveza que se bebe hoy día, así como la salvadora de morir de hambre de muchísima gente, porque hacía de todo. También podría destacar a una actriz de Hollywood...

¿Una actriz de Hollywood?

—En efecto, la actriz Helida Mart es la mujer que patentó un sistema que ha permitido desarrollar wifi, bluetooth y GPS. Pasó de los estudios de cine a inventar la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia

¿Y mujeres españolas?

—Hay varias que son merecedoras de destacarse. Por ejemplo, la catalana Judit Giró Benet, que aún no ha cumplido los treinta años. Es una ingeniera biomédica inventora de un dispositivo denominado The Blue Box capaz de detectar de manera precoz el cáncer de mama mediante una muestra de orina. O la investigadora catalana Elisabet Prats, que encabeza la sección de Química del programa de televisión «Órbita Laika», una chica que está utilizando dispositivos que se insertan en el cerebro para ayudar a personas que puedan volver a andar, que han tenido lesiones. También podría citar a una menorquina.

¿Quién?

—Alicia Sintes, la científica que ha identificado el mayor agujero negro que se ha encontrado nunca. Muchas veces digo que si una joven ya tiene que vencer obstáculos para poder ser científica, imagínese una joven de una isla y, además, de un pueblo pequeño, como Sant Lluís. Alicia es una de mis referentes más admiradas y una mujer muy inteligente.

¿Cómo convencer a los jóvenes de la importancia de la ingeniería?

—Ingeniería es solucionar problemas con ingenio. Si los jóvenes son capaces de identificar un problema y poseen un poco de ingenio tienen capacidad para tirar adelante una ingeniería. La tecnología es la protagonista del siglo XXI y nuestros jóvenes no pueden prescindir de una formación tecnológica, puesto que los avances que necesita la humanidad los tienen en sus cerebros y ellos aún no lo saben.