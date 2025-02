Ninguna de las tres personas que habían presentado su candidatura para optar al puesto de jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Emergencias del Consell cumple con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

La consellera ejecutiva de Administración y Servicios Sociales del Consell, Maria Antònia Taltavull, firmó el viernes la resolución, una vez revisada la documentación de los aspirantes, por la que declara que ninguno de los tres reúne las condiciones requeridas para desempeñar el puesto. Una vez expire el plazo de diez días para reclamar esta resolución, la conselleria tramitará la apertura de una nueva convocatoria con el mismo fin. Mientras tanto continúa como responsable provisional el sargento al mando del parque de Maó, Juanjo Franch.

El rechazo a los tres candidatos, dos de fuera de la Isla, y un funcionario de la institución insular, se ha sustanciado en varias justificaciones. Uno de los tres se ha quedado fuera, exclusivamente, porque no ocupa la plaza A1 de la Escala de Administración especial/subescala especial. En cuanto a los otros dos, uno de ellos, además de la anterior, tampoco tiene la titulación académica ni la de catalán requeridas, y el otro, además de la primera, no tiene el título de camión C ni ha cursado el curso de bombero.