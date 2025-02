La página web de Carpeta Ciudadana del Consell y los ayuntamientos de Menorca ha sido reestructurada íntegramente, con un diseño renovado y una serie de mejoras que la hacen accesible para todos los ciudadanos y desde cualquier dispositivo electrónico.

El funcionamiento y mejora de la web fue presentado ayer por el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca; la consellera de Economía y Servicios Generales, Maria Antònia Taltavull; y el director insular de Servicios Generales, Joan Benejam. Las mejoras en la página se activarán el lunes día 17.

La nueva Carpeta Ciudadana hacía 15 años que no se renovaba, el diseño había quedado anticuado y no estaba cien por cien adaptado a dispositivos móviles. Además, no cumplía tampoco en su totalidad con la Ley de Accesibilidad, los requerimientos funcionales habían quedado obsoletos y existía un único diseño y un único color, rosa, para todas las entidades.

El Servei d’Informàtica Local de Menorca ha implementado mejoras para hacer la web más accesible. El portal se adapta tanto a teléfonos como tabletas, y alcanza el nivel AA en materia de Ley de Accesibilidad, el nivel requerido para la mayoría de las webs públicas según la legislación europea, ya que permite la usabilidad por colectivos con discapacidad, como el contraste entre el texto y el fondo, textos comprensibles y estructurados, y webs adaptables a diferentes pantallas y dispositivos.