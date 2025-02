La temporada turística 2025 se aproxima y un sector de la población de Cala en Porter, ya sean residentes o empresarios, no oculta su preocupación por el estado de la playa, cuyo proceso de recuperación natural, entienden, no dará para que dentro de un mes el espacio ofrezca el mismo aspecto previo a cuando la DANA arrasó en diferentes partes de la Isla a mediados de agosto del pasado 2024.

El paso de la citada gota fría el verano anterior hizo que en pleno arenal de la playa alaiorense se formara una laguna de agua que además de reducir el espacio diríase para usuarios, ha alterado el nivel del mar a la orilla, motiva que algas salgan a flote y con ello que afloren algunos malos olores, denuncian algunos residentes. En Cala en Porter consideran que, para salvar la temporada o cuanto menos para empezarla en condiciones, «urge una acción en la playa».

«Podemos confiar en la naturaleza, pero no para este verano», comenta Dolores Hermida, presidenta de la asociación de vecinos del núcleo urbano situado al sur de Alaior, muy segura de que «confiar» en el proceso natural implicará «tardar muchos años» para que el lugar se «regenere» y el río «vuelva a aparecer». Hermida está «a favor de que se intervenga» con el objeto «de salvar la temporada lo mejor posible».

«La preocupación de los vecinos es esa, la temporada de verano se acerca y no se sabe qué se hará. Y por lo que hemos podido averiguar la intención es no hacer nada, no van a actuar», abunda la presidenta de la asociación vecinal en alusión a la Administración (Govern balear y Gobierno central, que son los que tienen competencia en el tema).

Una mujer pasea por la playa de Cala en Porter, junto a la laguna. | Gemma Andreu

«Una vergüenza»

Joaquín Ferrer, que reside en Cala en Porter «desde hace cuarenta años» y a su vez expresidente de la AAVV, incrementa el grado de contundencia en relación a su sucesora y cataloga como una «vergüenza» la problemática que, en su parecer, tiene origen en cuando «empezaron a plantar maderos y a poner vallas para hacer dunas, cuando aquí nunca hubo dunas; el río salía por el medio», expone Ferrer.

Y sigue; «se hizo la carretera, la playa, muros… canalizaron el río hacia la derecha, en torno a ese muro se fue acumulando arena... es un tema complejo, pero con las dunas, artificiales, se acumuló tanta arena que el mar pasó por los lados y se formó esa laguna. El río salía por el centro, que no me pareció mal que lo canalizaran, pero no con esos muros. Quitarlos es la solución», precisa Ferrer, que aboga por «intervenir», pero «si vienen los ‘dunitas’ mal… el manantial viene de la montaña, y el agua va buscando agujeros para salir», concluye.

Del sector empresarial de Cala en Porter pulsamos la opinión de José Paredes, propietario de un bar, que tiene claro que en lo concerniente al proceso de regeneración natural «la playa ya ha hecho lo que ha podido», y «ahora necesitamos intervención humana», en tanto que el «lago del interior de la playa no se va a secar, no tiene como».

«Con la DANA, la arena se ha ido a la orilla, hay poca profundidad, en julio-agosto el agua se calienta más rápido, las algas verdes salen y se ve el agua de otro color, en la laguna se estanca y huele», repasa Paredes, que no alberga dudas en, resume y reitera, que «la playa ya ha hecho lo que ha podido, ahora necesitamos intervención humana; drenar arena de la orilla y usarla para tapar el lago».

GOB: «La oferta turística debe adaptarse a la playa y no al revés»

En el flanco inverso se posiciona el GOB. Miquel Camps, su coordinador de Política Territorial, refiere a que la playa de Cala en Porter, «como ha quedado ahora, con la salida de agua más central, es como era antiguamente».

«La playa la transformaron cuando se hizo la urbanización, hicieron el canal para tener más playa disponible, pero cuando llueve mucho el agua tiende a salir por el centro», por lo que «entendemos que lo lógico es dejar el canal natural, y que la oferta turística se adapte a la playa y no al revés».

Camps, para concluir, dice que «cuando se hizo la restitución preguntamos si se hizo un informe ambiental previo, pues eso es zona protegida por la Red Natura 2000. Y no lo hubo, se hizo a posteriori, y decía, sin ser taxativo, que habría que plantearse dejar la playa según está ahora. Es probable que estos episodios, según los científicos, sean más frecuentes en adelante, por lo que quizá es mejor aceptar que la playa se quede así, que el turismo se adapte y no al revés».

Además de mostrar su deseo de que la playa de Cala en Porter no advierta intervención humana alguna, el coordinador de Política Territorial de GOB Menorca, Miquel Camps, hace alusión a «otro problema»; el parking de la zona, situado «en zona inundable». «No debería estar allí, es una zona protegida, pública, y en previsión de seguridad no está permitido un aparcamiento. No sé si hay muchas alternativas, quizá activar un bus exprés, pero lo suyo es que lo quiten, en caso de lluvias abundantes será de las zonas afectadas. Las desgracias que hubo en Valencia deberían enseñarnos a ser precavidos», dice Camps.