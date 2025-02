Un vecino de Es Migjorn Gran ha dirigido un escrito a la alcaldesa del pueblo y al jefe de la Policía Local mostrando su protesta por haber observado desde 2019, de forma reiterada, el estacionamiento del vehículo de la alcaldesa en la plaza, junto al Ayuntamiento, a pesar de que está prohibido hacerlo.

El vecino ha presentado imágenes de distintas fechas en las que aparece el coche de Antònia Camps frente al edificio municipal en un lugar donde no se permite la circulación de vehículos ni tampoco los estacionamientos. Por este motivo el residente en Es Migjorn indica que la alcaldesa da un mal ejemplo a la población al circular y aparcar en una zona reservada a los peatones, en el núcleo urbano del pueblo. Además, pregunta al jefe policial si la alcaldesa dispone de una autorización especial a causa de algún tipo de discapacidad física u otros motivos que justificaran dejar el coche en ese espacio restringido. En caso contrario, solicita a los agentes que apliquen la normativa y la sancionen como harían con cualquier otro infractor.

Lluís Gomila, jefe de la Policía Local, ha confirmado a este diario que la alcaldesa sí dispone de autorización especial para acceder al casco antiguo del pueblo en su coche, igual que los vecinos que residen en el núcleo histórico y tienen que llegar a sus casas para realizar paradas puntuales.

En función de su cargo municipal y no de una cuestión particular, el agente entiende que la primera edil hace un uso correcto para acceder al Ayuntamiento, considerando que además no tiene coche oficial, y no le consta ni ha recibido ninguna denuncia vecinal concreta porque Camps haya incurrido en un estacionamiento de larga duración en el Pla de l’Esglesia donde se encuentran las dependencias del Ayuntamiento.

Las imágenes aportadas por el vecino muestran al vehículo de Antònia Camps en diferentes días pero no se puede constatar que el estacionamiento haya resultado prolongado, ni que haya cometido ningún abuso, de ahí que no haya sido necesaria la intervención de los policías locales para solicitarle que lo retire o aplicarle una sanción.