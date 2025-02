Si había todavía algún atisbo de duda sobre si la resolución de las alegaciones presentadas a los presupuestos del Consell de 2025 que el lunes pasa por pleno suponía o no votar la aprobación definitiva de las cuentas, el orden del día de la sesión lo zanja por completo. El punto 3 es el siguiente: «Aprobación definitiva del presupuesto general del Consell insular de Menorca para el año 2025». Si no sale adelante, no hay aprobación definitiva.

Noticias relacionadas Vox tendrá otra vez en su mano la aprobación del presupuesto del Consell de Menorca Desde que se conoció que algunas de las alegaciones presentadas por Més per Menorca, PSOE y ciudadanos afines habían sido admitidas a trámite desde el equipo de gobierno del PP, se evitó aseverar que la resolución de estas alegaciones comportaba una nueva votación de los presupuestos para llevar a cabo su aprobación definitiva, paso que es automático cuando no se han presentado estas objeciones. En la Comisión de Economía del lunes los grupos políticos representados discutieron esta cuestión de forma tensa. La oposición defendía que se votaban las cuentas, el equipo de gobierno lo relativizaba, lo ponía en cuestión. Tuvieron que resolver los servicios jurídicos. Si se cumple lo previsto, del voto de Vox dependerá si las cuentas siguen adelante.