El alaiorense Joan Francesc Morlà Ponsetí (1998), licenciado en ciencias biomédicas y en medicina, ha logrado una de las mejores notas en el examen MIR 2025, lo que implica un doble motivo de satisfacción; el que supone tan alta calificación y que la misma le permitirá elegir especialidad, en lo que se decantará por cardiología.

Acaba de aprobar el examen MIR, siendo el 154 de entre más de 15.000. No se trata de una competición, pero supongo que estará orgulloso.

—Sí, estoy muy contento. También por que se trata de un examen que clasifica el orden para poder elegir una especialidad, y lo más importante es sacar un número que te permita hacer lo que quieres, como ha sido mi caso.

¿Qué rutina, en cuanto a horas diarias, ha dedicado al examen MIR? ¿Fueron más duras las últimas semanas?

—Lo hice un poco al revés, también porque en las últimas semanas estaba harto. La preparación se divide en cuatro vueltas y lo cierto es que había empezado a trabajar desde la primera.

Detállenos ese recorrido.

—La primera vuelta es durante el sexto año; cuando acabas, la segunda vuelta es de verano a noviembre y haces una repaso profundo de todo. La tercera vuelta, en la que tienes dos días para todo, y la cuarta, que son las últimas semanas, y es un día por asignatura. Ahí ya estaba muy cansado, hacía lo que podía. Intentaba hacer diez horas al día, no eran las más productivas, pero trataba de leerme mis esquemas, otros que me había hecho el profesor, pero las últimas semanas fueron duras pensando que no podría leerme todo el temario, y me decía ‘haré lo que pueda y me iré a la cama tranquilo, pues descansar es importante’, aun sabiendo que no lo había terminado, pues el trabajo ya estaba hecho.

¿La carrera, le ha exigido una rutina similar?

—El MIR empecé a estudiarlo en sexto, todo por academia, pues sino habría sido muy difícil organizarse. En la academia me decían, ‘ahora, tienes un par de semanas para hacer una asignatura’, y yo, que soy una persona que estudia con lentitud, me gusta hacerme mis esquemas. Por la mañana hacía prácticas de la carrera, pues el MIR va aparte, y por la tarde, por ejemplo, si tocaba cardiología y como me gusta el tema de los infartos, que además es importante y era probable que saliera en el examen, pues le dedicaba un par de horas a leer con calma. Durante la carrera, lo que sería la primera vuelta del MIR, sí le dediqué muchas horas. Tampoco tenía mucho que hacer, hacía unas tres horitas diarias y luego me iba a hacer deporte, y respetando el descanso de los fines de semana, por supuesto. Esa fue mi rutina desde sexto de carrera.

Este año, el promedio de notas netas del MIR ha sido la más baja de este siglo. ¿El examen ha sido muy difícil?

—Sí, es cierto. Y por diversos factores. Detrás de un examen hay mucha estadística, algunas academias han desglosado el examen. Y sin desmerecer a los del año pasado, según se explicó, un tercio de las preguntas eran catalogadas de fáciles, son las que respondes en segundos y ganas tiempo para el resto, para las difíciles. Esta vez ese tercio se redujo mucho, como un 15 por ciento, había más preguntas difíciles y el examen era más largo también, por lo que pierdes más tiempo y tampoco sabes si las tendrás bien. Me lo había preparado mucho y al final tuve poco tiempo.

Otro dato, quizá anecdótico, pero también llamativo, es la presencia en el MIR de este año de cuatro extranjeros en el top 10, una cifra récord y que escenifica la realidad del país. ¿Ve eso como una amenaza al médico español, como sí ocurre en otros gremios laborales?

—No, en ningún caso lo veo como una amenaza, para nada. De hecho, me parece bien que venga gente de fuera. Había dos rusos y un par de argentinos en el top de este año, y la verdad es que la gente que viene de sudamérica a nivel de práctica saben más que nosotros, llegan más preparados, por lo que me parece fantástico que puedan venir a España, se trata de grandes profesionales.

¿Por qué medicina?

—Hice la selectividad dos veces. La primera ves elegí ciencias biomédicas, pues me gustaba el laboratorio y recelaba de lo que podía ser el trato con el paciente. Empecé la carrera en la Universidad Autonóma de Barcelona y en tercero hay un trimestre que básicamente es medicina, haces prácticas con pacientes... y ahí vi que me había equivocado. Hablé con mis padres, acabé ciencias biomédicas y luego hice medicina, que ahora he terminado.

¿Y por qué cardiología?

—Si piensas en medicina, el sistema cardiovascular, junto con neurología y la que trata lo pulmonar, son las más médicas. Y toda la fisiopatología que había detrás me gustaba y se me daba bien. El momento clave para cambiar fue en abril del año pasado, cuando haciendo prácticas en el hospital de Sant Pau un residente vio que tenía interés, me enseñó muchas cosas, me gustó y pensé, ‘quiero ser como él, me veo haciendo esto toda mi vida’.

¿Algún destino o plaza donde le gustaría ejercer?

—Mi pareja está en Valencia, ella hace dos años que es R2 de pediatría. Me gustaría ir allí. Me marqué como objetivo poder hacer cardiología en el Hospital Politécnico La Fe. Pero si no puede ser allí, pues en el Hospital Doctor Peset o en el General de Valencia. Mi elección es Valencia.

La propuesta de reforma del Estatuto Marco, la polémica que ha desatado. ¿Qué opinión le merece?

—Apenas he leído los titulares sobre la noticia, por lo que no tengo una opinión clara. Podría decir que no me acaba de cuadrar lo de estar cinco años exclusivos en la Pública, pero debería leerlo todo para poder dar una opinión. Aunque si imponen algo así, sus motivos habrá. Pero la verdad, no puedo opinar.

Al margen de los estudios, ¿tiene inquietudes o practica algún deporte?

—Siempre he jugado a basket. En el Jovent y luego me pasé al Alcázar. Cuando empecé la carrera lo dejé, me faltaba tiempo, pero después lo retomé y jugué durante cuatro años más. La idea es buscar un equipo en Valencia donde jugar. Me encanta el basket. Soy seguidor del Barça. Y recomiendo a todo el mundo hacer deporte, llevar una buena alimentación, tener unas relaciones sociales saludables y sobre todo dormir. Son los cuatro pilares fundamentales de la salud.