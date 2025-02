Desde la plataforma «Un institut-escola per Sant Lluís», que agrupa a las familias que piden que el CEIP Sa Garriga también pueda ofrecer los cuatro cursos de la ESO, no se dan por vencidos, y ya han anunciado que han solicitado al Ayuntamiento la convocatoria de un consejo sectorial de educación, algo que desde el Consistorio ya han aceptado. «Creemos que es un buen momento para que toda la comunidad educativa se vuelva a encontrar para pensar conjuntamente cómo debemos actuar ante este primer no de la Conselleria», señalan.

En un mensaje difundido a través de WhatsApp desde la plataforma agradecen las muestras de apoyo recibidas y aseguran que su petición «tiene más vigencia que nunca». «Este es un proyecto de pueblo y si vamos todos de la mano tendremos más fuerza y ​​llegaremos más lejos, como hemos visto durante estos dos años de camino cómplice entre familias, profesionales de la educación y responsables políticos», añaden.