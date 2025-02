Las nuevas condiciones de la ruta aérea de Obligación de Servicio Público (OSP) entre Menorca y Madrid, en las que el Gobierno está trabajando para que entren en vigor el próximo mes de noviembre, llegarán con una sorpresa desagradable para los usuarios. Las compañías aéreas que han venido operando la ruta reclaman un aumento del precio de los billetes para seguir ofreciendo el servicio en los meses de invierno, y no se trata de una subida menor. Según ha revelado el Consell insular, en la reunión de la comisión mixta de seguimiento de la OSP, el Ministerio de Transportes planteó un incremento de hasta el 37 por ciento de las tarifas.

El Gobierno se muestra dispuesto a aceptar la reclamación de las compañías aéreas, que denuncian que las tarifas no se han movido en los últimos años para adaptarse al incremento de los costes operativos, pero la cantidad en la que se terminarán fijando no está cerrada. La representante del Consell en la comisión de seguimiento, la directora insular de Promoción Turística y Fondos Europeos, Juana Mari Pons, explica que el Ministerio ha puesto sobre la mesa una amplia horquilla que se mueve entre el once por ciento y ese 37 por ciento, aunque según la información que se le trasladó en el encuentro celebrado el pasado lunes el porcentaje de incremento más probable rondará el 30 por ciento.

Cifras «abusivas»

Desde el Consell consideran «abusivas» las cifras de incremento que se están manejando, en palabras de Juana Mari Pons, quien entienden que se suban las tarifas conforme al IPC, pero pide «que no sean los viajeros menorquines, sino el Gobierno» el que asuma la subida tarifaria a través del dinero que, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se ofrece a las compañías como contraprestación por las posibles pérdidas que pueda arrojar el servicio. En la última adjudicación de la OSP, vigente hasta el próximo mes de abril, se estableció una cantidad de 1,2 millones de euros por cada uno de los dos periodos invernales de seis meses.

La decisión del Gobierno de excluir el mes de abril del periodo de OSP, que cuenta con el respaldo del Consell, da argumentos a la institución insular para reclamar que sea el Ministerio el que se haga cargo de la subida de las tarifas. «Con lo que se van ahorrar en el mes de abril pueden hacer frente al incremento de las tarifas» sin perjudicar a los usuarios, asegura la directora insular, quien también reitera que el refuerzo de la ruta con una frecuencia semanal más es «insuficiente» para satisfacer la creciente demanda que ha venido experimentando la conexión aérea entre Menorca y la capital de España.