El exconcejal y exsenador del PP por Menorca, y actual gerente del Centre Bit de Alaior, Llorenç Cardona, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament a petición del PSOE para evaluar la idoneidad de su perfil profesional para ostentar el cargo. «No ha sabido responder a las cuestiones que se le han planteado ni ha quedado clara su función», ha criticado el diputado Marc Pons, que ha subrayado que el currículum de Cardona «no es el más adecuado para gestionar el Centre Bit».

Llorenç Cardona fue nombrado gerente el pasado mes de septiembre, tras cesar su antecesor José María Seguí. «Fue designado directamente a dedo», ha criticado Pons, que si bien ha alabado el perfil de Seguí por «encajar perfectamente con las necesidades que podía tener el Centre Bit» ha reafirmado su convicción de que «con el currículum de Cardona no ha pasado lo mismo, porque no se adecúa» a las exigencias del único parque tecnológico que hay en Menorca.

PSOE y Més han cuestionado la idoneidad de Cardona para ejercer las tareas asociadas a su cargo en el Centre Bit de Alaior. | Parlament de les Illes Balears.

En la misma línea ha incidido el diputado de Més per Menorca Josep Castells. «Nombrar un cargo de confianza no significa nombrar a quien te dé la gana, debe haber una responsabilidad política y una responsabilidad con el dinero de los ciudadanos a la hora de nombrar un cargo tan específico como este», ha resaltado, al mismo tiempo que ha manifestado que «es obvio que no ha habido criterios técnicos ni un proceso competitivo para ejecutar el nombramiento, porque su perfil no es el que cabría esperar para estar al frente del centro».

Decisión del patronato

La diputada del PP Cristina Gil ha defendido la designación de Llorenç Cardona al haber sido «aprobada por unanimidad por el patronado de la Fundación BIT» tras el cese del anterior gerente y ha recordado que el nombramiento se puede efectuar libremente. No se activó ningún procedimiento porque se actuó con base en la decisión del patronato y de acuerdo con el reglamento, ha insistido. A su vez, ha destacado las acciones realizadas «y de gran interés» de Cardona, así como su «intensa labor en un tiempo tan breve».

La oposición ha insistido, no obstante, en la falta de objetivos, estrategias y actuaciones en el Centre Bit. «Se ha transformado en un alquiler de oficinas y ha perdido el objetivo original como centro de impulso tecnológico y de innovación», ha considerado Marc Pons, que ha añadido que la infraestructura «se ha convertido en un espacio de coworking sin una estrategia clara de innovación». En este sentido, ha exigido a la gerencia del centro que «trabaje para aplicar iniciativas y posicione el Centre Bit como referente para ayudar a las empresas menorquinas a aprovechar la inteligencia artificial y atraer fondos europeos que puedan beneficiarlas».

Plan de impulso y crecimiento

Por su parte, el gerente del Centre Bit, Llorenç Cardona, se ha limitado a defender el trabajo dedicado a terminar el plan de impulso del centro para el periodo 2025-2027 con el objetivo de consolidarlo como plataforma para «implantar y desarrollar la sociedad de la información en Menorca». Ha anunciado, también, que se duplicarán a partir del año que viene las instalaciones y «se dispondrá por primera vez del cien por cien del espacio del edificio».

Actualmente, ha recordado Cardona, el 50 por ciento del inmueble está alquilado y ya se ha comunicado a la empresa arrendataria que, por las necesidades de crecimiento, la renovación del contrato concluye el 31 de diciembre de este año. Una situación que se suma al propósito de la gerencia de crecer en valor y retener el talento.