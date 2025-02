La Policía Local de Ciutadella propone implantar autobuses lanzadera para ir a cualquiera de las playas de la costa sur del municipio. Así lo han planteado en la reunión mantenida hace unos días con responsables del Consell insular, con el fin de acabar con los problemas en el Camí de Sant Joan de Missa, a causa del millar de coches que se ven obligados a dar media vuelta cuando los parkings se llenan.

Se trataría de extender a Son Saura y Cala en Turqueta el mismo sistema que funciona para ir a Macarella desde mayo de 2018, según expone Joaquín Salvador, policía local responsable de los accesos a playas. «No tiene sentido que, cada día, entre 800 y 1.000 coches tengan que dar la vuelta en Sant Joan de Missa», indica el agente, quien considera además necesario «disponer de un parking grande» donde los usuarios puedan dejar su coche cuando pretendan utilizar el autobús.

Recuerda Salvador que los puntos de control que se instalan, primero a la altura del cruce de Son Vivó y luego a la altura de la ermita de Sant Joan de Missa, generan a menudo atascos, «entre los coches que van y los que regresan» cuando los controladores de accesos les dan el alto (cuando los parkings carecen de plazas), porque «es un camino estrecho».

Autocaravanas

Otra problemática que desean resolver es el de las autocaravanas, que acceden a los aparcamientos de las playas por la tarde, para pernoctar allí. Esto hace que «se instalen donde quieren, se alejan unas de otras para tener su espacio, pero por la mañana causa problemas, porque suelen estar mal colocadas y se pierde mucho espacio para estacionamientos», cuando los controladores organizan el parking a primera hora de la mañana, señala Salvador.

En este contexto, desde la Policía Local de Ciutadella ponen sobre la mesa la propuesta de instalar «barreras con apertura automática, igual que las que hay en el puerto [junto a la antigua terminal] que solo permiten salir, pero no entrar». De este modo, por las noches quedaría cerrado el paso y «solo se podría salir». Es un sistema que «detecta el vehículo, no se acciona por el paso de peatones», por lo que no habría lugar a picarescas. «Por el momento son solo propuestas», concluye Salvador, que deberán valorarse más profundamente y decidir si es posible su aplicación.