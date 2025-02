A diferencia de Ciutadella, el equipo de gobierno de Sant Lluís, formado por el PP y Per Balears, tiene clara su voluntad de pactar con el Ibavi criterios adicionales para priorizar a los vecinos con al menos 10 años de residencia en la próxima adjudicación de los once pisos de protección oficial que se están construyendo en el municipio, y que se espera que estén listos antes de final de año. Este criterio se añadirá a los condicionantes generales que ya se incluyen en las bases del Ibavi, y en las que el criterio del empadronamiento ya tiene mucho peso.

La alcaldesa Loles Tronch no quiere que vuelva a suceder lo que ocurrió con la última promoción construida en el municipio, cuando uno de los cuatro pisos que se adjudicaron fue a parar a una familia de Maó. «A mí esto me hizo daño y no estoy de acuerdo», remarca.

Por ello, Tronch ya se ha puesto en contacto con la delegada del Ibavi en Menorca, Águeda Reynés, para confirmarle que optarán por crear dos listas, una prioritaria, para los que tengan un mínimo de diez años de empadronamiento en el pueblo, y otra general para el resto, que se activará en caso de que no haya suficientes solicitantes en el primer contingente. «Si sobran pisos, no las dejaremos vacíos, pero yo no haré pasar nunca a alguien de Maó o Es Castell por delante de la gente de Sant Lluís», asegura la alcaldesa, que remarca que si el terreno para los pisos lo ha cedido el Ayuntamiento, lo lógico es que sean los vecinos del pueblo los que se beneficien. «No queremos priorizar a los nacidos en Sant Lluís, sino a los que hace tiempo que viven aquí», precisa.