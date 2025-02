El Consell descarta convertir la comunidad terapéutica de Sant Miquel en una residencia para mayores con enfermedades mentales, tal como propuso la consellera socialista Bàrbara Torrent en el último pleno insular.

El PSOE señala que Sant Miquel es un centro polivalente, de carácter hospitalario y rehabilitador, que dispone de unidades de media y larga estancia, por lo que a la práctica ya se ha convertido en una residencia para personas con trastornos mentales. Por ello, los socialistas proponen que el Consell solicite el traspaso del centro al Govern balear, lo que permitiría una gestión más ajustada a las necesidades de los residentes.

En este sentido, Torrent asegura que, al cumplir 65 años, las personas que residen en Sant Miquel se ven obligadas a abandonar el centro y trasladarse a una residencia geriátrica.

Optimización de los recursos

Desde el PP, la consellera de Bienestar Social, Carmen Reynés, reconoce que Menorca tiene «muchas carencias» en cuanto a los recursos destinados a la salud mental, pero considera que la solución no es el traspaso de Sant Miquel al Govern, puesto que significaría la pérdida de recursos. Por ello, desde el Consell se apuesta por ampliar y mejorar los recursos actuales, y estudiar en profundidad los perfiles de las personas que actualmente residen en este centro, aunque remarca que no se opone a abrir nuevos servicios.

Por su parte, la consellera de Més per Menorca, Noemí García, denunció en el pleno que a día de hoy no existen datos sobre la prevalencia de las enfermedades mentales en Menorca, algo que considera imprescindible para planificar los recursos necesarios, y lamentó que en estos momentos la Isla no cuenta con ninguna residencia específica para trastornos mentales, por lo que las personas de más de 65 años se ven «expulsadas del sistema». Además, denunció que Plan Estratégico de Salud Mental de Balears no se ha actualizado desde 2022, a pesar de que uno de sus objetivos principales era la atención a los pacientes de más edad.