Iberojet, la compañía aérea del grupo Avoris –adjudicataria del Imserso– ha programado diversos vuelos chárter para desplazar a los beneficiarios del programa social a Menorca. En las próximas semanas la aerolínea conectará Menorca con los aeropuertos de Bilbao, Valencia, Asturias, Santiago, Sevilla, Zaragoza y Málaga. Sin embargo, y a pesar de las demandas que se vienen realizando desde la Isla, en el plan de trayectos que publica AENA para las próximas semanas no figura ningún vuelo charter entre Menorca y Madrid. La Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Balears (Aviba) ha venido reclamando que los viajeros del Imserso no ocupen plazas en los aviones de la ruta de Obligación de Servicio Público (OSP) para no saturar la escasa oferta.