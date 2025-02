El sector del taxi denuncia que las tarifas que se aplican en la Isla prácticamente no se revisan desde el año 2008, por lo que han quedado totalmente desfasadas. Así lo asegura José Navarro, presidente de la Asociación de Taxis de Maó, quien lamenta que no puedan repercutir la subida generalizada de los costes en los clientes. «Empieza a ser un perjuicio trabajar en esta Isla, porque las tarifas son deficitarias y estamos muy preocupados, porque no nos salen los números», asegura.

Por ello, el sector considera que las tarifas deberían actualizarse anualmente. «El Consell tiene la obligación de revisarlas cada año, pero llevamos desde 2008 con los mismos precios, que solo subieron tres céntimos en 2021 para que nos calláramos», afirma Navarro. «En Palma el año pasado se incrementaron, y en Eivissa también, pero aquí seguimos sin entender por qué no se revisan las tarifas del taxi», enfatiza. Navarro también explica que llevan esperando una respuesta a su petición de reunirse con el Consell desde el pasado mes de noviembre. «Parece que no tienen ni un hueco en la agenda», lamenta. Tarifa única El Govern balear presentó el pasado mes de enero el proyecto de decreto de modelo de tarifas del sector del taxi, que incorpora la posibilidad de que los consells establezcan una tarifa única en cada isla, algo que a la práctica ya ocurre en Menorca, puesto que los precios se regulan a través de una tarifa que establece el Consell. Además, solo Maó y Es Castell cuentan con tarifas urbanas propias. En este sentido, el nuevo decreto del Govern no establece directamente las nuevas tarifas, sino que incluye dos modelos económicos para calcularlas, tanto las nuevas como la revisión de las vigentes. En cualquier caso, desde el Ejecutivo balear subrayan que el nuevo decreto debe servir para avanzar hacia la simplificación, ya que facilitará los trámites de determinación y actualización de las tarifas. Las mismas licencias Unos 200 taxis volverán a prestar servicio durante los meses de la temporada alta turística, manteniendo la misma cifra que el año pasado. El sector ha optado por mantener la operativa que ha funcionado muy bien durante los últimos dos años, a pesar de que los taxistas consideran que la temporada pasada fue «floja», lo que incluso llevó a plantear la posibilidad de reducir el número de licencias temporales. «La temporada pasada no fue bien, pero no se reducirán licencias, porque al final de lo que se trata es de dar un buen servicio», señala José Navarro, presidente de la Asociación de Taxis de Maó. «En cuanto a la operativa, no habrá ningún cambio, porque todo lo que hemos implementado en los dos últimos años ha dado buenos resultados, y algo que va bien no hay que tocarlo», añade. Una flota de 200 taxis De esta manera, durante los meses álgidos de la temporada dos centenares de taxis volverán a recorrer la Isla, aproximadamente la mitad de los cuales con licencia temporal. Un año más, Maó será el municipio con más licencias temporales, con mucha diferencia, con un total de 42, seguido de Ciutadella, con veinte. Por su parte, Es Mercadal y Alaior contarán con ocho taxis temporales, y Es Castell y Sant Lluís, con siete cada uno. Ferreries contará con cuatro licencias temporales. La mayor parte de estos taxis temporales se activarán entre mayo y octubre. Sobre las previsiones para la presente temporada, desde el sector consideran que será similar a la del año pasado, cuando se notó el descenso de la capacidad de gasto de los visitantes. «La temporada pasada no fue buena, porque hubo gente, pero venían con los bolsillos vacíos», lamenta Navarro. Por tercer año, los taxis con licencia temporal volverán a tener libertad para cargar clientes en todos los municipios de la Isla, una medida que se implantó en 2023 para mejorar el servicio y poner fin a las quejas de los usuarios por la tardanza de algunos servicios. El régimen específico de recogida de viajeros permite, durante los cuatro meses de mayor afluencia turística, que los taxis temporales recojan viajeros fuera del término municipal donde esté domiciliada su autorización, aunque con ciertas normas de funcionamiento.