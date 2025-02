Ni comprar ni alquilar una vivienda. Simplemente tener un techo bajo el que vivir, aunque no se cumplan las condiciones mínimas de habitabilidad. Es la tendencia que se impone entre quienes rastrean el mercado inmobiliario en Menorca y se topan con barreras demasiado altas para encontrar una vivienda que sea digna y que se pueda pagar. «Se pelean cuando aparece cualquier oferta a un precio asequible, están desesperados y pagan por cualquier opción sin siquiera verla». Es el relato de un agente inmobiliario de Menorca con 20 años de experiencia en el sector, que pide permanecer en el anonimato.

Confirma la proliferación de habitáculos precarios en la Isla que se acaban comercializando con alquileres fraudulentos y decenas de interesados en conseguir un techo bajo el que vivir. «Se ha llegado a alquilar un gallinero de obra en Son Remei a un hombre solo que decía estar preparado para vivir allí», asegura este agente inmobiliario. Una infraestructura por la que el dueño pedía unos 300 euros mensuales y no era habitable legalmente al carecer de cédula de habitabilidad. «En el contrato constan como lo que son, pero en la realidad se destinan a la vivienda y los propietarios se sacan su beneficio», explica.

Y añade otro ejemplo: el de una boyera, es decir, un corral o establo donde se recogen los bueyes, de una finca del levante insular reconvertida en una infravivienda alquilada.

Locales comerciales

Gallineros y boyeras aparte, los locales comerciales alquilados como vivienda sin disponer de cédula de habitabilidad constituyen el ejemplo más común del drama del alojamiento y la consiguiente precariedad habitacional en Menorca. «Ha habido entre 40 y 50 personas interesadas en alquilar como vivienda un anexo de un establecimiento de una zona comercial de Son Parc», afirma este agente inmobiliario de la Isla, que detalla que se trata de una especie de local con techo de chapa que dispone de un pasillo, un baño y una pequeña cocina.

Locales en Menorca sin cédula de habitabilidad, pero dotados de muebles y electrodomésticos publicitados en un portal inmobiliario.

Era, en los años 70 y 80, el lugar donde descansaban los empleados y ahora se alquila por unos 550 euros, un precio atractivo en un mercado cada vez más tensionado. «Ofertas así nos las quitan de las manos, independientemente de las condiciones, del estado en el que estén las infraestructuras, hay gente que está desesperada y tiene la necesidad de encontrar un techo y lo alquila sin verlo», sostiene este gestor.

Madres solteras con hijos que no tienen a dónde ir, gente de la península y extranjeros son los principales interesados en este tipo de anuncios. «Lo único que piden es que sea barato para saciar el dolor», relata este agente inmobiliario, que da a conocer que este tipo de local en la urbanización de Son Parc, que carece de servicios fuera de temporada, se ha llegado a alquilar a una familia sin coche. «Quieren cuatro paredes, cocina y baño», relata.

Estos espacios, insiste, suelen poseer licencia como locales comerciales que no disponen de cédula de habitabilidad. Figuran en el Catastro como espacios con un uso exclusivamente destinado a actividades comerciales, por lo que no tienen permiso para ser ofertados o utilizados como vivienda, aunque se anuncien habilitados como tal, con camas, otros muebles, electrodomésticos y cuarto de baño. También está el caso, explica, de grandes viviendas en Maó que se han dividido y reconvertido en habitáculos que tampoco disponen de cédula de habitabilidad y se alquilan, además, en mal estado. «Los propietarios siempre cobran en mano», añade, para que no quede rastro de esa transacción.