Una usuaria menorquina de Vueling, que viajó a Málaga con escala en Barcelona el pasado día 13 con regreso el 17, afirma que la fecha de vuelta se modificó, pese a haber hecho la reserva correctamente, y eso le obligó a gastar cerca de 200 euros en otro billete para volar de regreso a la Isla.

No ha sido el único caso de un posible cambio involuntario de fecha de regreso en los billetes de la compañía de bajo coste. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tiene registradas varias quejas sobre errores en la fecha de vuelta de otros viajeros, con origen y destino a diferentes aeropuertos españoles (Sevilla, Bilbao, Barcelona) y extranjeros (París), y todas ellas en torno a las mismas fechas, mediados de febrero. El relato de los viajeros es casi idéntico: aseguran haber hecho la reserva correctamente, se percataron ya en el aeropuerto de que la fecha de regreso había «saltado» al mes de marzo y no pudieron embarcar.

Cuando se acercaron a la oficina de reclamaciones de Vueling, en distintas terminales, comprobaron que más clientes habían tenido el mismo problema, aunque la compañía lo achacó a un error suyo, un despiste, y no efectuó ninguna compensación o cambio gratuito del billete. «Estoy segura de que no me equivoqué, es casi imposible hacerlo si usas la aplicación, viajo mucho, casi mensualmente, y además cuando hice la reclamación en el aeropuerto de Barcelona me dijeron que ese día habían tenido más personas con el mismo problema ¿cómo podemos habernos equivocado todos?», declara la pasajera menorquina afectada. «No somos un grupo de tontos que se despista, la compañía ha tenido un problema y no lo quiere aceptar», critica.

Por su parte la empresa, consultada sobre estas quejas de usuarios, ha descartado que se haya producido un fallo en su sistema informático de reservas e insiste en que se trata de errores de los clientes. Vueling hace notar que los meses de febrero y marzo coinciden en número y día de la semana hasta el viernes 28, y esa puede ser una razón de lo que considera confusiones.

La ‘low cost’ recuerda que en caso de errores en las reservas, como un número del DNI o una letra en un apellido por ejemplo, el cliente tiene derecho a un cambio gratuito las 24 horas siguientes. Si no comprueba que todo esté correcto en el mail de confirmación o en las tarjetas de embarque pierde ese derecho y tiene que asumir el coste del cambio.

Este diario tiene constancia de al menos otro caso de cambio de fecha en el billete de vuelta a un pasajero menorquín, que viajó a Barcelona del 11 al 14 de este mes.