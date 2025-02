La migjornera Àngela Barber Serra, conocida como Angelines Show, fue una de las antiguas alumnas del IESJosep Miquel Guàrdia -donde cursó el grado medio, mientras que el grado superior lo realizó en la Escola de Turisme- que ayer participó en «Impulsa’t». Angelines Show explicó a los asistentes el proceso de su evolución en la redes sociales, el trabajo que realiza actualmente, dónde pretende llegar y, sobre todo, lo que le han aportado los grados medio y superior para realizar sus proyectos en las redes sociales. La migjornera, que está en un pòdcast y también en el programa «La tropa» de IB3, cuelga contenidos de temàtica humorística, vídeos de Equipo de Investigación y también de Gipsy Kings, entre otros. «Aunque no me dedico profesionalmente a las redes sociales, de hecho yo trabajo en el sector de la hostelería, sí que invierto mucho tiempo y me salen muchas colaboraciones para la creción de contenidos, vídeos de humor, cada día cuelgo stories. Actualmente ya tengo 6.000 seguidores, no se trata de tener más seguidores y con ello más influencia, si no los que tengo son como una familia», señala.