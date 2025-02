El 9 de septiembre del año pasado se cumplieron los 20 años de trabajo constante de un amplio grupo de voluntarios para «resucitar» la Illa del Rei. El viejo hospital inglés, abandonado y en ruina se ha convertido, gracias a este trabajo constante, en el principal referente del puerto de Maó. La presencia del centro de arte de Hauser&Wirth ha sido la guinda de un proyecto excepcional, culminado con éxito.

Basta decir que el año pasado, visitaron la Illa del Rei 78.000 personas. No cabe duda, que es un ejemplo de como la perseverancia de un grupo de personas, unas 150 en la actualidad, lideradas por el general Luis Alejandre, ha completado la misión. Muchos de ellos han visto pasar sus años al ritmo en que se recuperaba el viejo hospital y todos los elementos patrimoniales. La obra está casi acabada, aunque falta reconstruir el edificio Warren, en la parte norte del antiguo hospital.

Hoy publicamos un resumen del informe sobre la actividad desarrollada en estos 20 años. No es exhaustivo pero muestra como el islote se ha convertido en la joya de más valor del puerto de Maó, rodeada de otros bienes patrimoniales, La Mola, y San Felipe especialmente, que también avanzan hacia un futuro mejor.

El rey Juan Carlos I, hoy emérito, en la visita que realizó a la Illa del Rei en agosto de 2008.

Trabajos de recuperación

Entre las 09 h y las 11 h, domingo a domingo, los incansables voluntarios, acuden a realizar los trabajos de recuperación del antiguo Hospital Naval Inglés de la Illa del Rei.

Desde el 10 de septiembre de 2004, just passat festes (en el argot popular menorquín) iniciamos esta aventura que, desde entonces, solo en 15 ocasiones no se ha conseguido cruzar a la Isla, siendo así que todos los domingos del año (excepto esos 15) hemos tenido presencia dominical de voluntariado. Quizá seamos la única entidad en Menorca que no descansa ninguna época del año.

Desde el principio se ha dejado constancia fotográfica del trabajo de los voluntarios en el islote.

No hace falta comentar cómo encontramos el edificio en 2004, cantidad de fotos , documentos, vídeos, etc, lo atestiguan. Cada domingo -en verano además hacemos visitas también entre semana- los visitantes tienen la oportunidad de visionar el vídeo en el que se aprecia la evolución de los trabajos de recuperación, y de visitar las instalaciones recuperadas , la biblioteca especializada en medicina (mas de 12.000 volúmenes), las capillas católica y anglicana, la exposición de material médico (ocupa nueve salas y está considerada una de las más importantes de España), y muchos otros elementos. En 2024 la isla recibió más de 78.000 visitantes

Capítulo aparte merecen las salas (14) dedicadas al Puerto de Mahón y su história, en las que además de vicisitudes históricas, se pueden conocer el desarrollo de oficios y actividades propias del trabajo portuario tales como carpinteros de ribera, toneleros, cordeleros, veleria… (recién incorporada una vela del «Juan S. de Elcano»), además de artes de pesca. Mención especial merece por su interés la Basílica Paleocristiana.

El antiguo hospital británico estaba en ruinas, hoy solo le falta recuperar el edificio Warren.

El Hospital de la Illa del Rei fue el primer hospital naval construido por los británicos en el mundo y llegó a ser considerado el más importante de Europa en el siglo XVIII. Con 1.200 camas (el «Mateu Orfila» tiene 142), atendía a las tripulaciones de las escuadras británicas del Mediterráneo.

El equipo de voluntarios lo formábamos inicialmente algo más de una docena de amigos, que nos constituimos en asociación (Amics de l’Illa de l’Hospital) y al cabo de un año, creamos la Fundación Hospital de la Isla del Rey. Actualmente somos unos 150 los que componemos el equipo.

Algunos de los voluntarios en la barca «Picua».

El buen hacer de la recuperación del patrimonio que constituye el Hospital, ha sido reconocido con los premios Hispania Nostra en 2021 y el Europa Nostra en 2022.

Siendo la Isla propiedad del Ayuntamiento de Mahón, hemos recibido apoyos de otras instituciones y entidades, de tal forma que muchos espacios están patrocinados por ellos, incluso por empresas y personas particulares que asumen todos los gastos de algún espacio concreto, de las 40 salas que forman el conjunto.

El V Foro Menorca Illa del Rei que presidió la reina Sofía.

El valor de las visitas

Además de los visitantes regulares (78.000 en 2024), hemos recibido en distintas ocasiones visitas ilustres, destacaríamos al Rey Juan Carlos I en visita privada (agosto de 2008), la Reina Dª Sofia, presidiendo el Foro Menorca Illa del Rei en 2013, los actuales reyes Felipe VI y Letizia en enero de 2023, con motivo de inaugurar la recuperada farmacia Llabrés en Ciutadella, cuyo contenido había sido aportado a la Illa del Rei, por Juan I. Balada, el hijo de la primera farmacéutica menorquina la Sra. Catalina Llabrés.

Se han recibido visitas de varios embajadores de distintos países, así como comandantes y tripulaciones de emblemáticos buques extranjeros, con diversos motivos (por ejemplo en el aniversario del «Roma»).

En la embajada de España en Londres.

Actividades muy diversas

Congresos (medicina, farmacia, geología,..), conciertos, obras de teatro, recitales de poesía, sesiones de glosat, actuaciones de gospel, etc. forman el grueso de las actividades realizadas en el patio central. Merece atención especial el Foro Menorca -Illa del Rei, que año tras año, a mediados de agosto tiene lugar en la isla dedicándose a un tema concreto (gastronomía, agricultura, arqueología, turismo, música, Inteligencia artificial, etc.. son algunos de los temas desarrollados en los 16 foros que se han llevado a cabo.

En nombre de SM Británica, el embajador en España impuso la condecoración de Oficial del Imperio Británico - OBM - a nuestro presidente el general Luis Alejandre, que este año ha recibido el Far d’Honor de Protagonista de la Vida Menorquina que concede «Es Diari».

Visita a San Agustín.

En lo que podríamos llamar ámbito espectacular, destacaríamos la exhibición aérea de los Red Arrow, (patrulla acrobática de la RAF) en 2011, en nuestro programa de actos para celebrar el 300 aniversario de la creación del Hospital (1711). Exhibición que han repetido en 2012, 2014 y 2018 en apoyo de las actividades de recuperación de la Illa del Rei.

Colaboraciones

Sería interminable el listado de entidades, instituciones, empresas y particulares que han aportado esfuerzos, ayudas, materiales, etc. para lograr la recuperación de lo que hoy puede verse en la Isla, aunque merece capítulo aparte el desembarco de los galeristas Hauser&Wirth.

Proyectos

A pesar de que el ruinoso edificio del antiguo hospital naval inglés, que encontramos en 2004, ya luce como prácticamente recuperado, aún falta para finalizar su recuperación total, reconstruir el que llamamos edificio Warren. Se trata del extremo del ala norte, en la que el edificio simétrico al del ala sur «desapareció» a principios de los años 20 del pasado siglo. En muchas fotografías de la época, se evidencia su existencia.

Visita a Somerset.

Estando ya desarrollado el anteproyecto de su reconstrucción, éste presentó en septiembre en la embajada española en Londres, con la finalidad de que la sociedad británica, colabore en su recuperación.

Pendiente actualmente de los farragosos tramitares de permisos, licencias, etc. al que nos tienen acostumbrados las actuales administraciones.