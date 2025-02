Hace años que se esta planteando poner límites a la entrada de coches en Balears ante la actual saturación de vehículos que recorren el archipiélago cada verano. Formentera fue la primera que lo empezó aplicar, hace ya seis años. Todo hacía indicar que la medida se iría aplicando de forma progresiva en el resto de islas, de menor a mayor. Después le tocaría el turno a Menorca, le seguirá Eivissa y acabaría Mallorca.

No obstante, Menorca ha ido quedando rezagada en esta secuencia y su Consell es el único que no ha manifestado abiertamente si es partidario o no de aplicar esta medida. En el resto de instituciones insulares, gobernadas por el PP al igual que Menorca, ya han avanzado sus intenciones. En Eivissa, entrará en vigor el próximo 1 de junio, mientras que en Mallorca quieren aplicarlo a partir del año que viene.

Hace ya algo más de dos años que el Consell de Menorca tiene el mecanismo necesario para aplicar un cupo a la entrada de coches, desde que en febrero de 2023 se aprobó la Ley de Reserva de Biosfera, que en su artículo 28 permite la limitación de vehículos a motor con un acuerdo de pleno. La ley fue aprobada en el Parlament con los votos a favor de la izquierda (PSOE, Podemos y Més) y la oposición de la derecha (PP, Ciudadanos, El PI y Vox).

Cambio de gobierno

Las intenciones del anterior gobierno tripartito del Consell de Menorca, una vez aprobada la ley, era impulsarlo de forma inmediata. Se habló primero del verano de 2023, sobre todo desde Més, aunque el PSOE lo consideró demasiado precipitado y al final se dejó para 2024.

Entre medio hubo las elecciones y el cambio de gobierno. El PP asumió el poder y dejó la medida en cuarentena. Desechó un estudio del tripartito, que cuantificaba en un 30 por ciento el exceso de coches, alegando que se trataba de «un encargo político» sin revisión de los técnicos del Consell.

Antes del verano de 2024, hace ahora un año, el propio Vilafranca admitió en pleno que «había cosas más urgentes que limitar la entrada de coches» para ese año y supeditaba la aplicación de esta medida a un estudio de carga que reflejara el estado actual del tráfico de vehículos en Menorca durante el verano.

Una vez pasada la temporada turística, el Consell adjudicó un contrato para realizar este estudio de carga, cuyos resultados espera poder tener el próximo mes de mayo. En función de este informe, el Consell decidirá si impulsa la limitación de coches y a partir de cuándo.

¿Y en las otras islas?

En Formentera se empezó aplicar la limitación en 2019, con un paréntesis por la pandemia. Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre el techo de vehículos que pueden entrar vía marítima está fijado en un máximo diario de 1.732 coches y 122 motos. A estos vehículos se les debe sumar los de los residentes, más los 2.268 turismos y 5.880 motocicletas de alquiler.

En la menor de las Pitiüses está prohibida la entrada de ‘rent a car’ de fuera de la isla, por lo que no se puede alquilar un coche en Eivissa y desplazarse con él en un ferri, como hacían muchos turistas antes de la limitación. Los turistas que quieran entrar con su vehículo deben solicitar una licencia específica y pagar una tasa diaria que va (en función si es temporada alta o no) entre los 6 y los 9 euros por coche y entre 3 y 4,5 euros diarios por moto.

En Eivissa entrará en vigor este mismo verano, y estará vigente igual que en Formentera entre junio y septiembre. Este jueves el Consell pitiuso hizo público cuales serán los límites, después de que hace un año se aprobará la medida en el pleno insular y la ley saliera adelante a finales del pasado mes de octubre, con el apoyo de todos los partidos salvo Vox.

Allí se establece un máximo de 20.168 vehículos diarios, entre los que se incluyen 16.000 coches de alquiler, por lo que solo prevé permitir la entrada de algo más de 4.000 coches de turistas. A ellos hay que sumar los más de 67.000 vehículos de residentes, que como es obvio no entran en esta limitación. Este informe técnico, que prevé que este tope máximo baje a los 17.600 vehículos en 2029, ha sido ya publicado en el BOIB, y está a la espera de alegaciones, antes de su aprobación definitiva.

En Mallorca se quiere empezar aplicar el año que viene. A diferencia de Menorca, el Consell mallorquín tiene ya redactado el estudio de carga, que fija el techo en 834.000 vehículos, cuando la punta máxima en 2023 fue de 956.000, por lo que sobran unos 122.000 vehículos. Cabe apuntar que para Mallorca no existe de momento una ley para que se pueda ejecutar esta medida, algo que el Consell de Mallorca confía que se pueda aprobar antes de la temporada del año que viene.