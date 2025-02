La Policía Local de Maó ha abierto una nueva vía de comunicación para que los ciudadanos puedan enviar denuncias a través del número de WhatsApp 622 24 26 75. Este nuevo servicio permitirá a los vecinos hacer llegar mensajes unidireccionales a la Policía Local, que actuará de la manera que corresponda en cada caso.

Estas comunicaciones, señala el Ayuntamiento de Maó, son unidireccionales y no permiten interactuar con la policía, ya que los mensajes no se responden. Por lo tanto, el WhatsApp no sustituye al teléfono de la Policía Local de Maó (971 36 39 61) o al de emergencias (061).

El objetivo principal es ampliar la información y aumentar el control policial a pie de calle, aprovechando la colaboración ciudadana para identificar acciones incívicas o incumplimientos de la ordenanza.

El alcalde Héctor Pons, junto con la teniente de alcaldía de Obra Pública, Servicios Económicos y Seguridad Ciudadana, Elena Costa, y el inspector jefe de la Policía Local de Maó, Pedro Vives, han presentado esta mañana el nuevo canal durante la visita a la nueva comisaría de la policía a los medios de comunicación.

Nuevas dependencias

La Policía Local de Maó se trasladó a finales de año a las dependencias de la calle Binimaimut, centralizando todos los efectivos policiales, recursos y personal en un mismo edificio. Esto supone incrementar la efectividad del servicio y tener un mejor acceso a todos los puntos de la ciudad para actuar con mayor rapidez.

La nueva comisaría cuenta con una superficie de 1.004 metros cuadrados y dispone de aparcamiento de vehículos, taller mecánico, oficinas, despachos para los mandos, despacho de la Policía Tutora, vestuarios, sala de comparecencias, sala de control, recepción y un armero.

El traslado se ha realizado de forma progresiva desde que en 2022 el Ayuntamiento iniciara las obras para adecuar la nave de la calle Binimaimut, permitiendo desalojar las antiguas dependencias del Cuartel de Santiago y, finalmente, las del edificio consistorial donde solo se ubicaban los mandos y el personal administrativo.