Francesc Xavier Roig i Munar (Palma 1968) arriba a Menorca l’any 1999, ja fa vint-i-cinc anys, a través d’un projecte pilot de gestió de platges. El vaig conèixer per la seva relació amb el Consell Insular de Menorca on jo treballava. No és que coincidirem sovint, però prou per a una relació d’amistat que ha perdurat fins ara. La meva curiositat per la natura i per la geologia, entre moltes altres coses, ens va fer coincidir i tenir intercanvi d’opinions en temàtiques diverses fins a arribar a signar conjuntament algun article científic. D’aquí l’interès per donar a conèixer al públic en general aquest personatge que és catalogat, segons diferents persones i des de diferents punts de vista, com investigador infatigable, rigorós amb les dates i dades, de caràcter fort, que diu el que pensa sense mossegar-se sa llengua..., i moltes més coses impossibles d’escriure.

Francesc, abans d’entrar en matèria vull agrair-te que acceptessis aquesta convidada. No tothom està disposat a parlar d’un mateix. Per començar, ens podries dir qui és Francesc Xavier Roig?

—Vaig néixer a Mallorca fa cinquanta-sis anys i el meu interès per la natura sempre era present,

molts caps de setmana era d’excursió per la Serra de Tramuntana i corria amb bicicleta. Imagín que vaig decantar-me per estudiar Geografia i Geologia per entendre millor el que m’atreia de la natura, el que trepitjava i el que observava. Una forma de donar resposta a les meves inquietuds i dubtes.

I com recau un mallorquí a Menorca?

—L’any 1999 vaig veure una oferta de treball per fer un Pla pilot de gestió de platges de Menorca i, pel fet que ja treballava amb temes de litoral vaig presentar-me a l’entrevista. Record que vaig agafar un avió d’Spanair un matí per anar a Barcelona i fer l’entrevista de treball. A l’horabaixa l’aeroport, quan tornava, em digueren «la feina és teva» i vaig venir cap a Menorca.

Així vas començar una relació laboral amb el Consell Insular?

—Bé, en un primer moment la feina, tot i ser pel Consell, es feia a través d’una ONG, Nereo, que tenia un any per elaborar el Pla. Resultat d’aquest pla va néixer el servei actual de neteja integral de platges de l’illa. Després el Consell tragué a concurs la direcció del Servei de platges, concurs que vaig guanyar com a assistent tècnic fins a l’any 2013 en què decidiren no tornar a treure la direcció a concurs i deixar la responsabilitat del servei a l’empresa contractada per a la neteja. Un error des del meu punt de vista. A partir de llavors la meva relació laboral a Menorca és anecdòtica, tot i que seguesc de prop tot el relacionat amb temes geo-ambientals que es realitzen a l’illa. Paral·lelament a les feines a l’Illa i amb altres clients de fora vaig fer dues tesis doctorals, una sobre geomorfologia litoral de platges i dunes, a la UIB, i una altra sobre geologia dels Tsunamis, a la Uiversitat de Barcelona.

Però has quedat a viure a l’illa, per què?

—Sí, ja hi duia anys i amb el temps m’hi he establert i no m’hi trob malament tot i que a Menorca no hi treball laboralment, però sí que hi faig bastantes coses de recerca i hobby. La tranquil·litat

de l’Illa és bona per algunes feines que suposen molt de viatjar, com és el meu cas. Tot i que aquesta tranquil·litat de cada vegada és més escassa al llarg de l’any.

Mallorca és l’illa germana gran i normalment el peix gros es menja al petit. Amb els anys que dus a Menorca has pogut observar cap sentiment de centralisme mallorquí? Què en penses?

—Evidentment sempre hi serà. Per molt que s’intenti erradicar a Mallorca hi ha la capital, la població més gran i el volum més gros de negocis i, açò, no canviarà. De fet, basta mirar els horaris dels vaixells, estan pensats pel gaudi dels mallorquins que ens visiten.

La teva primera especialitat és la geografia. En ella treballes el món de la sedimentació i erosió. Has treballat a Menorca i ara ho fas a tot el litoral català i al Carib. Ens pots explicar què hi fas exactament?

—A Catalunya treball en temes d’erosió de camins i Grans Rutes (GR) i en temes de litoral amb

gestió de platges i recuperació de sistemes dunars. Al Carib assistesc alguns Ministeris a Dominicana i Mèxic i estic com a assessor per empreses hoteleres en temes de conservació de platges. El turisme és una font important d’ingressos i allà fan feina per mantenir-ho i canviar les tendències erosives que els preocupava. Ara estic començant també alguns treballs de gestió litoral a Cap Verd.

A Menorca tenim diferents platges amb greu perill de desaparèixer o quedar malferides per efectes naturals, podem recordar el cas de Cala en Porter no fa massa temps, però n’hi ha d’altres de febles. La pujada del nivell de la mar, les DANA, l’erosió eòlica i antròpica... No hi ha possibilitats de feina per una persona amb els teus coneixements? Hi ha algú que vigili aquests temes?

—Bé, com dius, hi ha diversos factors que incideixen, uns de naturals (som a una illa i, la mar, el vent, les pluges..., en són uns grans erosionadors continus), als que hem d’afegir agreujaments

pel canvi climàtic i, d’altres, per la planificació i la gestió que se n’ha fet i se’n fa. Per tant, en uns

te fdgrgtrmes és una guerra perduda; en altres, es necessita d’una planificació i gestió que tingui en compte els diferents factors que interactuen en la natura. En el litoral, pel seu dinamisme, encara es poden revertir molts aspectes, però per revertir-ho s’ha d’entendre com funciona i entendre, sobretot, que els sistemes que són explotats a l’hora són dinàmics i naturals. Les platges no saben quan comença la temporada turística. Camp per fer feina en temes litorals a Menorca, sí que n’hi ha, clar. Però sembla que jo no som la persona més adient o no complesc el perfil que cerquen els tècnics i polítics de l’illa.

Si una persona observa i compara les fotos aèries de l’any 1956 i actual podrà observar que hi ha platges que han perdut metres d’espai útil, però no a totes. A què es deu aquest efecte?

—El més senzill és atribuir l’erosió als nous escenaris de canvi climàtic, però no és tan simple. Cal fer una mirada al passat i observarem que les platges que han sofert una major pèrdua d’arena són platges intervingudes, regenerades o que han perdut el seu suport natural per pèrdua del sistema dunar. Cal, per tant, fer una autocrítica del que s’ha fet i com, i no sols al que es pot observar a les imatges aèries. El problema és que Menorca està relativament ben conservada, i amb aquesta història els ciutadans no són, o som, conscients del present ni del futur, perquè sempre ens comparem amb els que estan pitjor i no amb nosaltres mateixos. Si feim una comparació amb el que passa en el mateix territori no aniríem amb el cap tan alt perquè seríem conscients dels errors que hem fet al llarg del temps i la factura que esteim pagant, tot i les imatges idíl·liques que venem i que prest seran l’anècdota.

També has treballat en el Camí de Cavalls, però aquest segueix un procés erosiu accelerat, tant per accions antròpiques per l’ús com per l’acció de la natura, que en algun cas és molt significatiu. No hi ha solució?

—En el cas del Camí de Cavalls és l’exemple més clar d’erosió irreversible, tot i que encara hi ha

alguna solució, però de cada vegada serà més costosa econòmicament i tècnicament, a més del consum territorial. L’any 2015 vaig fer la diagnosi sobre l’estat erosiu i riscos geològics del Camí de Cavalls i a causa de la manca d’aplicació de propostes el camí es continua agreujant el seu estat.

Va ser la primera i única vegada que un informe meu va ser censurat per dir el que tots sabem i pel que m’havien contractat, la diagnosi d’un camí rellevant pel ciutadà i per a l’atracció turística. El resultat, la mala planificació i la nul·la gestió són les causes de la seva degradació, no dels usuaris. La censura va venir d’un partit menorquinista, que lluny de fer un pas endavant va fer cinc passes endarrere. No vaig doblegar-me a la censura tècnica i política, vaig ser ferm en el meu informe i..., així em va anar... Malgrat tot... res o poc s’ha fet i mantenc la meva opinió de fa deu anys. Alguns em podrien dir caparrut, altres coherent.

A més del Doctorat en Geografia et vas treure el doctorat en Geologia. Què et va motivar?

—La segona tesi me la va motivar la curiositat d’unes formes i processos observats a una feina que vaig fer a Cuba. Allà no me’ls van saber explicar. En tornar a Menorca els vaig veure i volia entendre’ls. Eren les acumulacions de blocs sobre la costa rocosa. I d’aquí vaig fer la segona

tesi doctoral sobre l’impacte dels tsunamis a les Balears.

Tsunami? Açò a Menorca sonaria a conte xinès si no fos perquè fa uns anys en vam rebre la resta d’un amb greus perjudicis econòmics que algú encara deu recordar. A Menorca idò, és possible trobar indicis d’antics tsunamis? Quins?

—Menorca ha resultat ser un excel·lent escenari de recerca en temes de blocs de tsunamis al Mediterrani occidental, trobant els millors exemples de morfologies. Els podem trobar al litoral a

tota l’illa, però els més espectaculars són a l’Illa de l’Aire, Alcalfar i Binissaida. Posteriorment, vaig ampliar el mostreig a totes les Illes Balears que són «l’escut» de la península dels tsunamis provinents de l’Alger.

Així idò en vas ser pioner en l’estudi dels tsunamis a les illes, però la temàtica va ser molt discutida als inicis amb base a un gran escepticisme per part dels mateixos professionals. Explica’ns el que va motivar la discussió entre altres tècnics i com ha acabat el tema.

—Sí, l’escepticisme va ser a cops esgotador, però enriquidor perquè em va obligar a fer algunes

proves per demostrar que anaven errats. La discussió que formulaven els crítics era molt pobra i poc racional. L’argument era simplement negar-ho o dir «no has vist mai una gran tempesta».

Vaig marcar blocs a la costa N i a la costa SE i amb grans tempestes com la Glòria els blocs no es van moure tal com deia a la tesi, donant validesa a les equacions aplicades que sense base em discutien. Ara sembla que després de diversos articles internacionals publicats a revistes de prestigi el tema s’ha tancat. Encara esper una rèplica en algun treball científic dels escèptics.

Ja hem rallat que a Menorca hi ha forces erosives que afecten el litoral. De fet, és reconeixible la pèrdua de penya-segats i d’arena a diferents platges, la desaparició del pont a ses Pedres Blaves, es Bec Vermell i la caiguda d’una part dels penyals de la Mola on, el Punt Zero, té els dies comptats. Des de fa anys en fas un seguiment de diferents zones de Menorca on hi ha el perill d’esfondrament. Explica què hi fas i quines conclusions en treus del teu treball.

—Faig el seguiment de tres promontoris inestables del N de l’illa amb diferents composicions, morfologies i característiques (la Mola, es Bec Vermell i Cavalleria). És un seguiment a llarg termini, però com que hi veig resultats, petits moviments continuats, no he deixat de seguir-ho.

Pels resultats crec que veurem com en cauen dos dels tres que seguesc. De fet, la Mola l’any 2018 ja patí un desplaçament en massa de 12.000 m3 . El tema del seguiment de costes rocoses està poc tractat perquè els resultats són lents i tenim una percepció de falsa estabilitat.

Dins l’àmbit de divulgació científica has treballat bastant damunt Menorca. Explica’ns en què has treballat.

—He treballat sobretot sistemes dunars i platges i costa rocosa. Així i a manera d’exemple hem

publicat sobre les dunes de Cala en Carbó, de Sant Jordi, de Trebalúger..., sobre la pèrdua de sediment per la retirada mecànica de la Posidònia de les platges entre molts altres.

A més dels articles científics public els resultats a nivell més divulgatiu a revistes locals, ja que la ciència tendeix a publicar a revistes de reputació oblidant-se d’articles més divulgatius per un públic no especialitzat. Arriba a més gent un article publicat a «s’Auba», presents a tots els comerços de St. Lluís que no un article a la revista «Geomorphology».

Però, per què tant a Menorca?

—Perquè és on residesc i perquè la morfologia de l’illa i el seu estat de conservació i poca intervenció humana en alguns indrets permeten fer un seguiment com si es tractés d’un laboratori. De totes maneres no només he fet treballs sobre Menorca sinó que, a totes les zones en què treball professionalment he anat publicant, junt amb altres tècnics i científics. Malgrat no estar a cap Universitat ni tenir partides associades per la recerca vaig fent aquesta feina com a hobby.

Estàs treballant en alguna cosa actualment a Menorca?

—En l’àmbit laboral no tenc res present, potser algun any baratarà, però no en confii gens ni mica. A escala de recerca he estat treballant junt amb altres investigadors temes de etnogeologia, geologia i geomorfologia. Específicament hem treballat els temes de les salines i la recollida de sal, dels cocons de peix, dels amarradors picats a la roca i un sobre els cànons emprats d’amarradors. Però no m’agrada estar aturat i ara n’hem començat un altre sobre geotoponímia i algun més que està al cap.

Vols afegir alguna cosa més?

—Bé, voldria agrair que hagis pensat en jo per l’entrevista que sols reflecteix la feina feta amb altra gent que ha col·laborat amb jo.