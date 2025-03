Primer alcalde de Maó durante la democracia, Ramón Homs Ginés (Castellví de la Marca, Barcelona, 1927), que falleció ayer en Maó, personificó, por su talante y trayectoria, el espíritu de diálogo y reconciliación de la Transición.

Hombre de empresa, con decidida vocación como hotelero, fue convencido por Francisco Tutzó para encabezar, en 1983, la candidatura con la que concurrió la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez a las elecciones municipales de 1979. Obtuvo la vara de mando y ejerció como alcalde hasta 1983.

La madre de Ramón Homs cuando contaba 22 años, «llegó a la escuela de Villacarlos en su primer destino como maestra y un sueldo bruto anual de mil pesetas. Aquí estuvo destinada hasta 1926 y aquí fui concebido yo», explicó en una emotiva entrevista con el «Es Diari» publicada en febrero de 2016. El destino lo trajo de nuevo a Menorca dos décadas después.

Quien acabaría ejerciendo como alcalde de Maó, ya había iniciado su actividad profesional en un hotel de Comarruga cuando vino por primera vez a la Isla en diciembre de 1953. Tres años después se le abrió la oportunidad de desempeñar la dirección del hotel Port Mahón, inaugurado en julio de 1956.

El promotor del establecimiento fue Juan Victory Manella, alcalde de Maó entre 1941 y 1954, y pionero de la industria turística en Menorca. Los padres de Ramón Homs gestionaron con Victory que su hijo fuera el director del emblemático hotel.

Coincidieron Homs y Victory: «El sabía que el día que abrieran las fronteras, las industrias bisutera y zapatera padecería porque nos faltaba materia prima y tecnología. La única solución era el turismo, pero el turismo bien hecho y bien llevado, con la oferta inferior a la demanda a fin de mantener precios altos». Así rememoró el primer director del hotel Port Mahón su primera conversación con Juan Victory.

Fue Francisco Tutzó, presidente de UCD-Menorca y primer presidente del Consell, quien, en 1983, decidió que Homs encabezara la candidatura de Maó. «Iba para hacer bulto en la lista, no para encabezarla. Ellos negociaron el orden y me dijeron que sería el número uno, lo cual me puso en alerta», manifestó. Su esposa se opuso, pero acabó aceptando.

La Vía de Ronda, frustrada

Al acceder a la alcaldía de Maó, Homs redactó un listado con los problemas a resolver: polideportivo a medio construir deficiente suministro de agua por la falta de presión; la Colàrsega convertida en una cloaca, problemas en el tráfico rodado... «El diagnóstico fue horroroso, además no había un duro», afirmó.

Pero Ramón Homs, con visión de hombre de empresa, tenacidad y trabajo, afrontó y fue aportando soluciones a cada uno de estos problemas. Contrató al arquitecto Borja Carreras-Moysi, que le relevaría en la alcaldía en 1983, para redactar el Plan General de Ordenación Urbana, e impulsó la Vía de Ronda, Pero «el PSOE la paró con una moción de urgencia aprovechando que faltábamos el concejal Quico López y yo, y quedamos en minoría. Perdimos una inversión de cien millones de pesetas».