El sindicato de trabajadores interinos Sintta denuncia que en las oposiciones de turno libre, para ocupar un puesto en los Servicios Generales del Govern balear, se han quedado trece plazas sin cubrir en Menorca debido a la escasez de candidatos aprobados, y achaca esos malos resultados al tipo de exámenes que se realizan, que «solo valoran la capacidad memorística» y no guardan una relación directa con las funciones reales del puesto de trabajo a realizar.

Sintta califica de «escabechina» los resultados del primer examen, un test de conocimientos generales que abarcan la Constitución, el Estatut y las leyes de Igualdad y Transparencia, entre otros temas, con un nivel de exigencia y detalle que ha hecho que en esa primera ronda eliminatoria ya hayan quedado vacantes entre las plazas ofertadas. Esto también ha originado falta de concurrencia competitiva en los segundos y terceros exámenes pendientes.

«Preguntan qué artículo regula una determinada cuestión cuando la legislación se actualiza constantemente y hoy día la puedes tener con un click, si no estás en un cuerpo jurídico y lo que piden es cultura general, el examen debería ser a ese nivel», afirma Maria Josep Lorente, representante de Sintta en la CAIB. «La gente está muy desmoralizada, muchos llevan trabajando 15 años de interino y ahora no pasan al segundo examen que es el de su especialidad», señala, culpando a la Administración, «decir que la gente no estudia solo es una excusa y una falta de respeto a la dedicación de los opositores y sus preparadores, en otro tipo de oposiciones la nota de corte la ponen los aspirantes, este primer examen ha sido más difícil que otros años, las notas hablan por sí solas, y eso desincentiva», añade.

Suspender convocatorias

Sintta ha solicitado una reunión con representantes de la Administración autonómica para tratar sobre estos resultados y plantear cambios. En una nota de prensa, el sindicato reclama a la Dirección General de Función Pública que no «se quede de brazos cruzados ante los nefastos resultados de las oposiciones, e indica que «si no quiere volver a la batería de preguntas ofrecidas en los procesos de estabilización, debería introducir modificaciones en las bases de sus convocatorias», tales como bajar la nota de aprobado para acceder a las siguientes pruebas y con una nota de corte; no restar puntos por las respuestas erróneas en los tests; o hacer preguntas «menos rebuscadas y memorísticas».

La organización insta a la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas a suspender la publicación de cualquier convocatoria pendiente de acceso a la función pública «hasta que no cambie sus bases» y convoque a los sindicatos de la mesa sectorial de servicios generales para «buscar soluciones» con el fin de «subsanar los malos resultados».