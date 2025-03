Nel Martí atribuye a Andreu Murllo haber sido el impulsor del pensamiento nacionalista y del menorquinismo en el seno del PSM. El historiador fue uno de los redactores de las ponencias políticas en las asambleas de 1979 y 1980, posteriores al distanciamiento con el PSOE. En ellas, el PSM iba más allá de los fundamentos expresados en su nacimiento (autogobierno, federalismo y autodeterminación) para asumir un «nacionalismo no excluyente», basado en la unidad de la lengua, la cultura y la historia e inmerso en los Països Catalans. No fue hasta 1991 cuando se precisó aún más esta ideología para adoptar el «menorquinismo como concepto nacionalizador que debe vertebrar el proyecto nacional para Menorca». Según Nel Martí, «la relevancia de Andreu Murillo en el proceso de construcción de un pensamiento nacionalista de liberación en Menorca, después de tantos años de dictadura franquista, es incuestionable». No en vano, en 1979 encabezó la candidatura en las primeras elecciones al Consell insular.