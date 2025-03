El polémico barco «Ciudad de Granada» de Trasmed, que el año pasado fue objeto de numerosas quejas de los vecinos de Maó por el ruido que genera, ha empezado de nuevo temporada. Tras casi tres meses sin amarrar en la rada mahonesa, el pasado jueves hizo el primer viaje de este año.

Llegó a Maó a las 7 de la mañana y zarpó cuatro horas después rumbo a Barcelona. Las dos últimas veces que el buque había entrado a puerto fueron el 22 de diciembre y el 1 de octubre, tras paralizar su operativa después de que las mediciones acústicas de la policía local, de la Autoridad Portuaria y de la propia naviera confirmaran que el ferry supera los niveles legales de ruido permitidos en horario nocturno, lo que le obligó durante el pasado verano a fondear fuera del puerto cuando tenía que pernoctar en Maó.

Es el primer viaje a Maó de los 64 que tiene programados entre los meses de marzo y octubre. Trasmed-Grimaldi vuelve a apostar por el «Ciudad de Granada» en su ruta con Barcelona pero ha introducido algunos cambios en la operativa, para minimizar las molestias a los vecinos. Por un lado, ha reducido prácticamente a la mitad sus trayectos, respecto a los 117 que hizo el año pasado, y por el otro ha programado sus enlaces para que el barco no tenga que pernoctar en el puerto de Maó. El año pasado pasó la noche en Maó hasta 31 veces.

La naviera no ha ejecutado mejoras en el barco para reducir el ruido, tal y como dijo que haría. Y básicamente está a la espera de que entre en funcionamiento en el puerto de Maó la electrificación de los muelles, que permite conectar los buques a la red eléctrica y apagar los motores, prevista para este 2025.

«La medida más efectiva para evitar ruidos y la más sostenible es la de poder conectar el barco, pero el puerto no está preparado. En cuanto lo esté, nuestro buque también lo estará y será inmediato», aseguran desde Trasmed. «Mientras esperamos a que el puerto se prepare, la medida que vamos a llevar a cabo es la de no estar en el puerto con el 'Ciudad de Granada' en horario nocturno, ya que las mediciones solo se incumplen en dicho horario», añaden.

El «Ciudad de Granada» cubrirá la ruta con Barcelona, y también hará algún viaje a Valencia. Entre marzo y junio vendrá una vez a la semana (saldrá los miércoles y llegará los jueves por la mañana). A partir de finales de julio serán cuatro los trayectos semanales (de viernes a lunes), lo que hará que solo en el mes de agosto amarre en Maó hasta 24 veces, aunque no pernoctará ya que estará en los muelles de Maó entre una y cinco horas. A partir de mediados de septiembre volverá a operar una vez a la semana, hasta el 30 de octubre cuando está programado su último salida de Maó de 2025.

Los vecinos, en alerta

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Menorca, que han liderado las protestas, lamentan el regreso del «Ciudad de Granada» al puerto de Maó, aunque valoran que al menos Trasmed haya decidido no pernoctar. «El verano pasado nos dijeron que estaba solucionado, que no vendría más y ya vemos que no hay nada arreglado», se queja el presidente de los vecinos, Gonçal Seguí, que recuerda que «el ruido y las vibraciones del ‘Ciudad de Granada’ se oyen desde la Avenida Menorca, a dos kilómetros del puerto». Unas molestias que se añaden a las que genera también el barco Tinerfe, que se encarga de transportar el combustible a Menorca.

La Federación de Vecinos no entiende que cuando vinieron los barcos de la OTAN estos se silenciaron, gracias a la instalación de generadores, lo que demuestra que «si se quiere se puede acabar con el ruido». Asimismo, piden a Autoridad Portuaria que «haga cumplir la normativa» y «nos dejen de marear y engañar: primero nos dijeron que no vendría más, después que fondearía en La Mola por la noche, pero resulta que si hace viento queda en el puerto, que se harían cambios… y al final sigue igual».

Este sábado el «Ciudad de Granada» regresa de nuevo a Maó, procedente de Barcelona, y no sale de Menorca hacia Valencia hasta las 17 horas del domingo, con la duda de si pernoctará en la zona de La Mola, o al hacer viento acaba pasando la noche en el puerto con los motores en marcha. Los vecinos avisan que estarán en alerta.