Los promotores de esta iniciativa dejan en manos del gobierno municipal el modelo de residencia que se pueda crear en Fornells, pese a que en sus comienzos, hace ya más de un año, abogaban por un centro para personas mayores no dependientes, aunque con plazas para aquellos que no pudieran valerse por sí mismos y también con oferta de centro de día. Ahora la propuesta es totalmente abierta. «Desde nuestra posición no podemos ni queremos establecer un modelo específico de geriátrico», expresan, al tiempo que emplazan al Ayuntamiento a promover el tipo de centro que considere «posible y viable».