El pleno de Es Castell aprobó el pasado jueves el recorte de la ordenanza que prohíbe el aparcamiento en el núcleo urbano a los coches foráneos durante los meses de verano, y que pretende facilitar que los residentes encuentren sitio para estacionar. La modificación de la norma tuvo el voto en contra de PSOE y Som Es Castell, por considerar que la medida que pusieron en marcha hace tres años está funcionando bien.

Durante la sesión se vivieron algunos momentos de tensión, cuando la socialista Joana Escandell acusó al equipo de gobierno de usar un «informe a la carta» de la Policía Local para justificar lo que es una «decisión política», aunque finalmente precisó que no dudaba de la profesionalidad de los técnicos municipales, sino que se refería al hecho de que el informe no era preceptivo. Previamente, Camps había solicitado una disculpa a Escandell, asegurando que «los políticos trasladan a los técnicos unas voluntades, pero no condicionan lo que tienen que escribir».

Menos días

Con la nueva ordenanza, la prohibición de estacionar para los visitantes se implantará del 15 de junio al 15 de septiembre, cuando hasta ahora abarcaba del 1 de junio al 30 de septiembre. Además, se modifica el horario de prohibición, que empezará a las 19 horas, una hora más tarde, y se extenderá hasta las doce de la noche. El alcalde Lluís Camps recordó que el PP siempre se había mostrado en contra de la ordenanza por su «ideología más liberal y abierta», y aseguró que la modificación es «un ejercicio de responsabilidad y de lealtad hacia los vecinos», porque finalmente no se ha optado por suprimirla.

Camps también explicó que se ha realizado una encuesta en la que han participado 18 comercios, que mayoritariamente han avalado el recorte, a lo que desde el PSOE se le recordó que «en Es Castell viven 7.500 personas, cuyo interés es poder aparcar cuando vuelven de trabajar». «Se quitan las ventajas a los que pagan los impuestos en el municipio», remarcó Escandell.

Desde Som Es Castell, Simó Ferrando también puso en duda los informes de la Policía Local y defendió que la ordenanza está cumpliendo con su función de favorecer a los residentes, por lo que se mostró en contra de cualquier modificación. «Durante junio y septiembre la masificación turística es evidente», subrayó.