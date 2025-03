Ferreries es otro municipio pequeño que debe asumir un coste cada vez mayor para prestar el servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo. A pesar de ello, el alcalde Pedro Pons no ve clara la posibilidad de mancomunar el servicio, tal como han propuesto desde Es Mercadal y Es Migjorn en la junta de alcaldes, aunque tampoco se opone a ello.

Pons explica que esta temporada tendrán que licitar de nuevo el contrato, que saldrá a concurso por un precio base de 223.000 euros, una cantidad muy elevada para las arcas municipales, aunque el alcalde señala que la subida fuerte ya la tuvieron que asumir el año pasado, cuando el contrato se adjudicó por 199.650 euros. «En 2024 se nos juntó la subida del nuevo convenio con el hecho de tener que incluir Cala Mitjana en el contrato, por lo que pasamos de pagar unos 114.000 euros a casi 200.000», recuerda.

A pesar del gran incremento del coste, Pons considera que mancomunar el servicio no sería fácil y esta posibilidad le plantea algunas dudas. «Cada municipio tiene unas necesidades diferentes, y juntarlo todo a nivel insular sería complicado, aunque no digo que no se pueda estudiar», apunta. Además, remarca que sería difícil coordinar los plazos del servicio de socorrismo con las concesiones de cada playa, algo que ellos están intentando hacer. También tiene dudas acerca de si mancomunar el servicio serviría para abaratar el coste. «Si el Consell lo centraliza, supongo que ellos también contribuirán a financiarlo, pero igualmente los municipios tendríamos que asumir nuestra parte correspondiente», reflexiona.

Sant Lluís es otro municipio que está preparando la licitación del servicio y prevé adjudicar un contrato de tres años sin prórroga por un total de 441.000 euros (sin IVA), cubriendo las playas de Punta Prima y Binibèquer. En su caso, la subida del convenio ya se aplicó en la anterior licitación. La alcaldesa, Loles Tronch, asegura que no han considerado la opción de mancomunar el servicio, aunque cree que, en principio, sería beneficioso para los municipios, ya que reduciría la carga de trabajo de los técnicos municipales.