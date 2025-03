Las familias de los alumnos de la Escola Municipal d’Hípica de Ciutadella temen una subida de cuotas de cara al próximo curso. Esto se debe a la delicada situación económica por la que pasa el Club Hípic Ciutadella, por estar asumiendo los costes de un servicio conveniado con el Ayuntamiento, sin que la institución esté aportando las cantidades fijadas por convenio.

Recientemente, el club reunió a las familias para informar de la situación. Viene derivada del control que el Tribunal de Cuentas mantiene sobre el Consistorio, tras la concesión irregular de subvenciones bajo gobierno del Partido Popular, a la misma entidad ecuestre y a otras deportivas de la localidad. Es el caso que salpicó a la exalcaldesa Joana Gomila (PSM) y que tuvo que avalar 66.000 euros por no haber reclamado el Ayuntamiento las cantidades otorgadas indebidamente.

Paralizadas las ayudas

Como ha podido saber «Es Diari», el club informó a los padres que ha mantenido contactos con el actual alcalde, Llorenç Ferrer, y el concejal de Deportes, Miguel Ametller, sin que todavía se haya encontrado una solución. Es decir, que el Consistorio pueda retomar las aportaciones a entidades, hasta que el Tribunal de Cuentas lo autorice. Mientras, el Club Hípic está cubriendo con fondos propios los costes de la escuela municipal. Cabe tener en cuenta que esta actividad conlleva el mantenimiento y la comida de los caballos, además de las nóminas de los instructores.

El Ayuntamiento no transfirió ninguna cantidad durante 2024 y, por ahora, no hay una previsión de que pueda hacerse ningún ingreso, a expensas de la decisión del Tribunal de Cuentas.

Mientras tanto, las familias han sido advertidas de un próximo incremento en sus cuotas si no cambia la situación, puesto que el club no tiene capacidad para absorber los costes de la escuela, teniendo en cuenta, además, que las cuotas no se actualizan desde hace una quincena de años.

Este mantenimiento de tarifas es una de las condiciones que recoge el convenio, algo que el Club Hípic está manteniendo pese a los incrementos de coste generalizados.

Por ahora, la sociedad ecuestre de Ciutadella ha tranquilizado a las familias y no aplicará subidas este curso. En todo caso será para el curso que viene.