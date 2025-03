El catedrático de Historia e Instituciones Económicas Juan Hernández Andreu (Maó, 1943), autor de numerosos artículos publicados en el diario «Menorca», del que era colaborador habitual, ha fallecido en Madrid tras una intensa trayectoria intelectual en la que desarrolló su doble vocación como docente e investigador así como la gestión universitaria.

Tras estudiar Ciencias Económicas en Barcelona (1968) se doctoró en Madrid en 1970 con una tesis titulada «La reforma de la Hacienda y del Crédito Público de Martín de Garay», 1817-1818. Inició su actividad académica en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde se especializó en historia monetaria y financiera. Ejerció como catedrático de Historia e Instituciones Económicas y desde 2013 profesor emérito.

En 1980 publicó «Depresión económica en España, 1925-1934», editada por el Instituto de Estudios Fiscales, considerada una obra pionera, ya que hasta entonces no se había abordado, con una perspectiva amplia y moderna, la repercusión de la Gran Depresión en España. A esta, siguieron muchas otras publicaciones hasta hoy.

Hernández Andreu fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (1981-1994) y vicerrector (1995-1997) de la Complutense de Madrid, así como director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de 1997 1999. Desde el año 2000 y hasta su jubilación, en 2013, ejerció como director del Departamento de Historia e Instituciones Económicas.

Fue visiting scholar en las universidades de Texas en Austin (1981 y 1983-1984) y California en San Diego (2000), y profesor en la Universidad de París X en Nanterre (1994) y La Sapienza de Roma (2005, 2006, 2007 y 2008). Obtuvo una Beca Fulbright, otorgada por el Comité Conjunto Hispano Norteamericano (1983-1984), y disfrutó de una Acción Jean Monnet (1992- 1996).

Galardonado con la Medalla de Honor de la Universidad Complutense (1997) era miembro de la Society for Spanish and Portuguese Historical Studies, la Unidad de Investigación de Historia Económica del Departamento de Studi Geoeconomici Lingüistici Statistici Storici per l´Analisi Regionale de la Facultad de Economía de la Universidad de la Sapienza de Roma y miembro del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Storia Finanziaria Italiana (CIRSFI).

El vínculo con su Menorca natal

Autor de numerosos libros y artículos dentro de su especialidad, mantuvo una estrecha relación con su Menorca natal. Era miembro del Institut Menorquí d’Estudis y desempeñó la presidencia del Ateneu de Maó, entidad con la que siempre estuvo vinculado, desde 2002 a 2006.

Entre sus publicaciones, sobresalen «De holandeses del sur a Hong Kong del Mediterráneo. Una historia económica de Menorca», «¿Qué hemos aprendido de las crisis económicas?», «España 1836-1936: pensamiento, literatura y economía política»; «Si Keynes fuera ministro de Economía ante la crisis de 2008», «Treinta y cinco empresarios menorquines»

En noviembre de 2022 intervino en un acto organizado por Iniciativa por Mahón, asociación que reivindica el topónimo «Mahón». El doctor Juan Hernández Andreu subrayó «la importancia histórica» que adquiere el mantenimiento de la letra h en la denominación de la ciudad y el municipio mahonés. Explicó la presencia y el uso del topónimo «Mahó» con h en diferentes periodos de la historia. Se refirió, concretamente, a los mercaderes de lana de Menorca que a finales del siglo XIV en toda su correspondencia comercial siempre utilizaban «Mahó».