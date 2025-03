La parlamentaria de Unidas Podemos en Balears, la menorquina Cristina Gómez, ha reclamado que «de una vez por todas» se implante en Menorca y Mallorca la limitación de entrada de vehículos, como en Eivissa y Formentera. La diputada de la formación morada ha asegurado, respecto a las licencias turísticas en pisos, que esta prohibición de nuevas plazas es «bienvenida», aunque ha reclamado que todas las licencias de este tipo acaben caducando y que las que existen dejen de existir.

Sobre el aumento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), Gómez ha expresado que no servirá para reducir o controlar el flujo de entrada de turistas. «Es solo una medida de tipo recaudatorio», ha remarcado. En este sentido, ha acusado a la presidenta balear, Marga Prohens, de engañar con esta medida, ya que considera que «necesita recaudar más porque como tiene un agujero por los impuestos que perdona, especialmente a los ricos, ahora tiene que recaudar de otra forma».

Por su parte, Més per Menorca ha considerado que las medidas anunciadas «no supondrán ningún cambio real para frenar la masificación turística» y solo sirven para «dar la sensación de que se están dando pasos en la dirección correcta, mientras se continúa permitiendo un incremento incontrolado de turistas en nuestras islas».

El portavoz de Més per Menorca en el Parlament de les Illes Balears, Josep Castells, ha criticado además que la modificación de la tarifa del ITS «no tendrá ningún efecto disuasorio» y que el endurecimiento de las sanciones contra el alquiler turístico ilegal «tampoco tendrá ningún impacto si no va acompañado de una política de inspección eficaz». Otro aspecto que genera perplejidad entre las filas del partido es «la prohibición de nuevos alquileres turísticos en edificios plurifamiliares, cuando ya está vigente una moratoria turística».

En cuanto a la propuesta de crear una bolsa de plazas turísticas para mantener las que se dan de baja durante la moratoria, Més per Menorca considera que «esta idea contradice totalmente el objetivo de reducir la saturación». Castells lamenta que «si la situación actual es insostenible, el único enfoque lógico sería disminuir la planta turística, no mantenerla artificialmente».