El Consell insular anunció el pasado mes de junio que dejaba aparcada la llamada repotenciación del parque eólico de Milà –en un principio planteada con tres molinos el doble de altos que los actuales– porque antes de tomar una decisión había que conocer la potencialidad del viento a diversas alturas, una labor que no se había encontrado hecha en el pasado mandato y para la que hay que instalar un anemómetro que realice mediciones de la fuente eólica en la zona al menos durante un año. Casi nueve meses después de que se anunciase el encargo todavía no se ha llegado a sacar a concurso, por lo que cabe esperar que ese stand by en que quedaba la decisión sobre la renovación del parque se termine alargando en el tiempo. El conseller de Medio Ambiente y máximo responsable del Consorcio de Residuos y Energía, Simon Gornés, ya había expresado sus dudas sobre la idoneidad del proyecto por su impacto visual y anunció que una vez se tuvieran todos los datos necesarios se abriría un debate al respecto en el seno del Consell Social de la Agencia Reserva de Biosfera en busca de consenso.