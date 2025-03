Dani Reixach, psicólogo clínico: «Trabajar con un dotado es como pulir las caras de un brillante»

Dani Reixach Baluenga es farmacéutico y psicólogo clínico especializado en altas capacidades intelectuales, aunque el prefiere denominar a las personas con esta condición como dotados, del inglés gifted, que describe el talento y además, recalca, viene de la palabra regalo. En su consulta ha conocido niños y adultos, con una dotación intelectual elevada, «potente», como explica, aunque muchos, especialmente adultos, ni lo sabían. Son personas «muy buenas en lo suyo, saben, y saben de muchas cosas, están muy desarrolladas intelectualmente, pero eso tampoco implica que sean genios».

¿Hay una edad óptima para detectar la alta capacidad?

—No, los tests cognitivos son para cualquier edad.

¿Y qué sucede cuando se conoce ya de adulto?

—Pues que esa persona se redescubre a sí misma, entiende su vida, sus emociones, sus facilidades y sus frustraciones, su capacidad de entender cosas distintas a los otros y de buscar otras soluciones.

¿Qué problemas se dan en la familia con un hijo dotado?

—En primer lugar hay que decir que son niños y niñas normales con una dotación intelectual elevada, especiales pero no diferentes. Lo que pasa es que si se sienten extraños en su entorno, eso puede llevar a problemas emocionales, de socialización, frustración, en ocasiones prepotencia..., se pueden llevar la frustración que sienten fuera, por ejemplo en la escuela, a su casa.

¿Se sabe el número de alumnos que hay en Menorca con esta alta dotación intelectual?

—No lo sabemos realmente, la identificación es lenta, pero no es un problema que se dé solo aquí, los tests son caros para hacer baterías generales, solo se hacen cuando los padres, los profesores y orientadores creen que están ante un alumno o alumna que puede serlo. También se debe a que hay una discusión sobre qué se entiende por alta capacidad, sobre si el cociente intelectual es o no el principal criterio. Si fuera así, se calcula que un 3 por ciento de la población en general sería dotada, pero si el criterio es tener una o más de las altas capacidades, la proporción llega a entre un 15 y un 20 por ciento.

¿Qué herramientas dará a las familias en la charla organizada por AMAC?

—Los padres, en casa, pueden hacer el trabajo de ampliar las fronteras de sus hijos y ayudarles en su apoyo emocional. Esa es una vía; otra es acudir a especialistas que les ayuden a afrontar su frustración, y otra muy importante es que el sistema educativo debería hacer una adaptación curricular para los alumnos dotados, un refuerzo de calidad, no enviarles a casa con más deberes, sino que les ayude a desarrollar sus intereses, que son muchos.

Como profesional ¿qué le atrae de atender estos casos de alta capacidad y talento?

—Ellos no tienen ningún problema, es decir, me considero más su entrenador de la mente que su psicólogo. Disfruto, porque tengo delante un potencial brutal, trabajar con un dotado es como pulir las caras de un brillante.

¿Se siguen detectando más niños dotados que niñas?

—Eso sucede y no ha cambiado, la razón es que la sociedad sigue siendo machista y las niñas priorizan su socialización. No es porque haya menos niñas con alta capacidad, existe el mismo porcentaje, sino porque ellas tienen más tendencia al enmascaramiento. También se debe a que hasta ahora, en las pruebas psicométricas, no se daba la importancia que tiene a la creatividad, una de las características de estas personas.

¿Cuáles son las otras?

—Una altísima sensibilidad, la precocidad, la curiosidad, esa fuerte creatividad, el vocabulario y el razonamiento avanzados, y el desarrollo mental, emocional y psicomotor asincrónico. A veces, es un niño de 8 años y se le piden cosas de una edad más avanzada. También tienen un pensamiento crítico y un sentido de la justicia elevadísimo.

¿Qué consecuencias tiene la no identificación de personas con alta capacidad?

—La primera es que sufren, porque emocionalmente no se saben gestionar, y a veces nos encontramos con fracaso escolar cuando tienen un gran potencial, y eso es una pena. Estos niños, junto con todos los demás claro está, son el futuro, y si no se les identifica pierdes poder intelectual, que acaba marchándose a otro país, la mayoría acaba planteándoselo.