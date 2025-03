El Consell de Menorca alerta sobre un cambio en el perfil de los menores tutelados

Desde el Consell quisieron apoyar ayer a los trabajadores sociales de la Isla en sus reivindicaciones, y el director general de Atención Social, Daniel García, se sumó a la concentración que tuvo lugar frente a la Casa de la Infància de Maó.

Desde el Departamento de Bienestar Social remarcan que el asesinato de una trabajadora social en Badajoz, en un piso tutelado, es un caso extremo, y ponen de relieve que el perfil de los jóvenes implicados en el crimen de Extremadura, que estaban cumpliendo medidas de justicia juvenil, no es el mismo que el de los menores con los que trabaja el Consell. A pesar de ello, García alerta sobre un cambio en el comportamiento de los adolescentes. «Estamos viendo un cambio de perfil bastante generalizado de los menores, que ahora es mucho más conflictivo o conductual en muchos casos», asegura.

En este sentido, desde el Consell recuerdan que, desde el inicio del mandato, se ha trabajado para mejorar las condiciones laborales y la seguridad de los trabajadores, y se ha separado a los menores de la Casa de la Infancia por perfiles, lo que facilita un trabajo más individualizado y aumenta la seguridad de los profesionales. También destacan la importancia de la formación de las personas que atienden a los jóvenes para mediar y reconducir los conflictos.

Falta de recursos

Raquel Arnau es una de las educadoras sociales que trabaja en la Casa de la Infancia y ayer también asistió a la concentración. Arnau asegura que la suya es una profesión de riesgo, aunque no se reconoce como tal. «Trabajamos con adolescentes, que ya de por sí están en una etapa difícil y, además, tienen circunstancias personales que no son fáciles de gestionar», señala. A pesar de ello, remarca que no se debe poner el foco en los menores, que ya están muy «estigmatizados», sino en la falta de recursos en el sector.