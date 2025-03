Es Mercadal exige a Ports la suspensión cautelar del concurso de los pantalanes de Fornells

El Ayuntamiento de Es Mercadal ha dirigido esta semana un requerimiento oficial al Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears para que suspenda de forma cautelar el concurso para la adjudicación de la explotación de los amarres de cinco pantalanes en el puerto de Fornells. El objetivo de la medida es impedir que se otorgue la gestión de estos puntos de atraque por un periodo de cuatro años cuando, a su entender, durante el procedimiento no se han contemplado los necesarios criterios sociales, no está debidamente justificada la externalización de este servicio y no hay ningún plan de usos que la sustente.

El requerimiento, aprobado mediante decreto de alcaldía y concebido como paso previo a la vía judicial en el caso de no aceptarse, se produce cuando ya se han recibido las ofertas para la explotación de estos pantalanes. Trece en concreto, algunas de ellas de fuera de la Isla. El Consistorio espera que, una vez suspendida la tramitación de las adjudicaciones, Ports acceda a negociar una modificación en el sistema para gestionar estos amarres. Si no es así, está decidido a acudir a los tribunales para hacer valer sus argumentos. La petición formal se sustenta en un informe jurídico elaborado por un abogado especializado en asuntos relativos al litoral. Entre otros argumentos, se expone que el Ayuntamiento de Es Mercadal no ha podido participar en la definición de las características del proceso de licitación de la explotación de los pantalanes, además de que existe el riesgo de que queden excluidos de estos amarres los vecinos y entidades locales. Reclama que para estas se reserven dos de las instalaciones acabadas de instalar. Noticias relacionadas Trece empresas aspiran a explotar en la bahía de Fornells los cinco nuevos pantalanes Más noticias relacionadas El documento presentado ante Ports considera que el modelo anterior de gestión de los pantalanes en el puerto de Fornells se ha roto «injustificadamente», sin atender a las necesidades existentes. Es para que esto ocurra que se requiere de la participación de la administración local, para garantizar que se atienden valores como la demanda social, la tradición marítima local o la identidad del municipio. Es más, apela el Consistorio al artículo 103 de la Constitución, según el cual «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho», algo que no sucede, entiende, por el afán de obtener unos ingresos con los pantalanes. Desde el Consistorio entienden que la aplicación de la medida cautelar solicitada no debe afectar a la disponibilidad de los amarres, a pesar de que ya quedan pocas semanas para el inicio de la temporada. Es así, exponen desde el Ayuntamiento de Es Mercadal, porque estos pueden ser gestionados directamente por Ports o este organismo puede prorrogar las autorizaciones anteriores. Descarta que vayan a generarse derechos indemnizatorios con las empresas que se han presentado al concurso, puesto que no se puede reclamar por algo que no ha existido hasta ahora. Excluídas dos empresas Dos de las trece ofertas presentadas inicialmente al concurso de los pantalanes han sido excluidas al no haber cumplimentado en el plazo establecido la documentación que se le requería. Se trata de la mallorquina Desarrollos Concesionales Insulares SL (Decoin) y Helix Charter Formentera SL. De este modo, de fuera de la Isla solo sigue adelante la propuesta de la ibicenca Puertos y Litorales Sostenibles SL. El apunte Todo el invierno en el agua para evitar riesgos innecesarios Ports de les Illes Balears ha solicitado a la Dirección General de Harmonización Urbanística y Evaluación Ambiental que le permita dejar en el agua los nuevos pantalanes instalados durante todo el año, sin retirarlos a tierra en invierno como se ha hecho hasta ahora y según lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de reforma del puerto de Fornells. El hecho que los pantalanes se hayan instalado con un nuevo sistema, sobre pilones, hace, según Ports, que las operaciones de colocación y retirada sean más complejas y requieran el uso de pontonas con grúa. El operativo supone un mayor coste económico y efectos negativos sobre el ecosistema del puerto de Fornells. Estos efectos no existen si se dejan los pantalanes instalados en invierno, apunta Ports. El otro argumento es la seguridad.Dejar los pilones sin los pantalanes encima supone un riesgo para los navegantes, alega Ports, y no es preceptivo un exceso de balizamiento para reducirlo. Para ello, Ports se basa en un informe emitido por la Comisión de Faros.