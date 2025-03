Avançam critica la demora en la redacción de las actas de los plenos de Alaior

El próximo pleno de Alaior, que se celebrará el martes, aprobará el acta de la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero. Este hecho, que debería ser parte de la normalidad, no ha sido habitual durante el último año, ya que aún no se han redactado las actas de los plenos de 2024. Esta situación ha provocado las críticas de Avançam Alaior, quienes consideran que el equipo de gobierno no está cumpliendo con la obligación legal de aprobar las actas de los plenos, ni tampoco de publicarlas en la web municipal.

«En todos los ayuntamientos, los plenos suelen empezar con la aprobación del acta de la sesión anterior, pero en Alaior esto no está ocurriendo», lamentan desde la formación progresista. También recuerdan que las actas se deben aprobar como máximo tres plenos después. Por ello, consideran que esta situación es una «negligencia muy grave». Además, denuncian que no se están cumpliendo los preceptos obligatorios de transparencia. Colapso en Secretaría Desde el equipo de gobierno del Partido Popular lamentan la demora y reconocen que aún faltan por redactar las actas de 2024, así como por colgar en la web las de 2023. En este sentido, el concejal de Transparencia, Fernando Orfila, atribuye el retraso a la gran carga de trabajo del departamento de Secretaría, al tiempo que recuerda que la elaboración de las actas es una tarea muy laboriosa. El concejal también apunta al proceso de estabilización de los funcionarios interinos como un factor que ha tenido un gran impacto en el día a día del Consistorio. De todos modos, desde el PP remarcan que los vídeos de los plenos del 2024 se pueden consultar en la web, y niegan que exista la voluntad de ocultar información. Asimismo, Orfila explica que han pedido a Silme que vuelva a colgar en la web los vídeos de los plenos de 2023, que, por problemas técnicos, ahora tampoco están disponibles.