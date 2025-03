«És impressionant veure la qualitat i quantitat de bestiar tan elevades en una illa petita com Menorca»

El cap del departament de morfologia de la Confederación Nacional de Frisona Española (Conafe), Santiago Mato Montoto, no és la primera vegada que assisteix als concursos morfològics d’Alaior i enguany ha quedat novament meravellat per la gran passió que hi ha per les vaques a Menorca, «com ho he comprovat en altres ocasions que he vingut a l’Illa, la veritat és que és d’admirable, quan xerr amb els ramaders menorquins sempre em diuen que és el major dia de festa que tenen. Veure com ho organitzen, com han preparat els animals als llocs, amb l’handicap que estan en una illa que, a més, és tan petita. Com a concurs regional, el d’Alaior és el nombre un d’Espanya, tant en nombre com en qualitat», subratlla.