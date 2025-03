La mitad de las ayudas que el Consell de Menorca convocó en 2024 siguen sin pagar

De los 8.164.972 euros que el Consell tenía presupuestado el año pasado para sus 34 programas de ayudas a ciudadanos y entidades, solo la mitad ha llegado a los bolsillos de beneficiarios. Así se desprende de la documentación facilitada por el equipo del gobierno a la consellera del PSOE, Bàrbara Torrent, quien ayer interpeló en el pleno de la institución a la consellera Maria Antònia Taltavull sobre esta cuestión.

Estos nuevos documentos completan, y superan, la información de que disponía el PSOE hace unos meses, y que cifraba en al menos 1,5 millones de euros el dinero en ayudas de 2024 pendientes de resolver. La cantidad actualizada de subvenciones pendientes todavía de asignar a sus beneficiarios asciende a 2,8 millones de euros. Este importe se distribuye en doce convocatorias no resultas todavía, entre las cuales destacan por su volumen los 1,1 millones del CARB para el sector primario o los 650.000 euros de la iniciativa Bgreen destinada a empresas turísticas y comerciales.

Otros 1,2 millones de euros que no han llegado a los ciudadanos corresponden a once convocatorias de ayudas que no han agotado la totalidad de la partida que tenían asignada. Destacan en este apartado las ayudas al tejido productivo, cooperativo y comercial que solo ha adjudicado 685.000 euros de los 1,5 millones de euros que tenía por distribuir.

Bàrbara Torrent expuso que «hay mucho trabajo por hacer» a tenor de estos datos, ya que las ayudas que se demoran tanto pueden hacer que la gente desista de realizar determinadas actividades, o incluso crearles un perjuicio. Además, instó al equipo de gobierno a revisar los motivos por los cuales algunas de las partidas no se agotan, no sin añadir que «no es un tema sencillo, antes también pasaba, merece una reflexión profunda».

La consellera Taltavull afirmó que los motivos de las demoras son diversos, en función de cada departamento, y que estos trabajan en función de los asuntos que consideran prioritarios, también en cuanto a las ayudas.