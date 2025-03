Promueven el primer colegio privado de Menorca en Sa Farinera de Es Mercadal

Menorca es la única isla de las Balears que no cuenta con centros educativos privados, aunque esto podría cambiar si prospera el proyecto de la Fundació Waldorf Menorca, que promueve la apertura de un colegio en Es Mercadal.

Los promotores de la iniciativa han puesto el foco en el antiguo conjunto de Sa Farinera de s’Arangí, que se encuentra en estado de abandono desde hace años, y ya están negociando con la propiedad la compra de la antigua fábrica, valorada en 900.000 euros. «No se trata de fomentar la rivalidad entre la escuela pública y la privada, sino de dar una nueva alternativa a las familias que así lo deseen», señala Carolina Aznar, una de las patronas de la futura fundación, que en estos momentos última los trámites legales para su constitución.

Los impulsores del proyecto consideran que las instalaciones del antiguo molino de fuego de Es Mercadal son el lugar ideal para acoger la escuela, por su ubicación en el centro de la Isla y en un entorno natural, y por el gran espacio disponible. «Nuestro principal interés es comprar Sa Farinera, aunque también estamos mirando otros edificios, pero no es fácil que cumplan la normativa que el Govern exige para su homologación, porque se piden, por ejemplo, 900 metros para el patio», explica Aznar.

Objetivo: 190 alumnos

Si finalmente la compra prospera, será necesario un cambio de usos por parte del Ayuntamiento y del Consell, ya que el conjunto, uno de los máximos exponentes del patrimonio industrial de Menorca, está inscrito en el catálogo de patrimonio histórico insular y, en estos momentos, solo se permite un uso comercial y relacionado con la restauración.

La idea de los impulsores es que el centro ofrezca las etapas de Primaria y Secundaria, aunque no descartan la etapa de Infantil. «Prevemos tener una línea por curso, y las ratios en las escuelas Waldorf son bajas, de entre 14 y 15 niños por aula, por lo que, si llegamos a unos 190 alumnos, estaríamos muy contentos», asegura Aznar, quien añade que el proyecto se dirige principalmente a las familias menorquinas, aunque también pretende cubrir la demanda de familias de fuera de la isla, que actualmente no está atendida. «Sabemos que a Menorca está llegando inversión extranjera, y que tal vez estos inversores no se queden en la Isla porque no hay una escuela que pueda satisfacer sus inquietudes», afirman. Por todo ello, trabajan para que el nuevo centro sea una escuela internacional, con el inglés como idioma principal, aunque sin descuidar el castellano y el catalán.

El objetivo es que el centro se pueda poner en marcha en un plazo de dos años, para lo cual ya cuentan con un grupo de docentes que están interesados en formar parte de la iniciativa, y que el próximo mes de agosto empezarán sus dos años de formación en Palma, un requisito indispensable para poder trabajar en las escuelas que aplican el método Waldorf.

Pedagogía Waldorf

La pedagogía Waldorf nació hace cien años de la mano del austríaco Rudolf Steiner, quien creó la antroposofía, la corriente filosófica y espiritual en la que se basa dicho método, y que enfatiza el desarrollo integral de los niños y el aprendizaje en un entorno que fomente la creatividad, la imaginación y la libertad. «La antroposofía es un fondo que impregna toda nuestra enseñanza, pero ofrecemos una educación laica y de carácter holístico, que va más allá de la educación convencional, para abarcar también los aspectos espirituales y emocionales», remarcan los promotores de la iniciativa, quienes aseguran que desde el final de la pandemia hay un interés creciente en la Isla por una educación «más respetuosa con el desarrollo de los niños y en contacto con la naturaleza».

El apunte Un inversor ruso ya propuso crear un centro privado en Es Mercadal La idea de crear un centro educativo privado en Es Mercadal no es la primera vez que se propone. En 2012, el multimillonario ruso Nikolai Alexandros Smolensky, propietario de la finca de Alparico, en Macarella, ya eligió la localidad para poner en marcha una escuela internacional con capacidad para 300 alumnos de entre 5 y 18 años. La intención era levantar el centro cerca de la zona deportiva, donde ahora se está construyendo la nueva escuela. El proyecto no llegó a ver la luz.