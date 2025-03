Frente común del PP en el Senado por el descuento aéreo

El PP ha denunciado que el Gobierno no facilita los importes que se deben a cada aerolínea que opera en las Illes Balears. En respuesta a una pregunta del senador Miquel Àngel Jerez, quien ha solicitado la cantidad total adeudada a la compañía Air Nostrum en concepto de la bonificación por residencia, desde el Gobierno han indicado que la información solicitada es de carácter sensible y no puede hacerse pública.