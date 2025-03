Pepe Álvarez: «¿Que falta mano de obra? Si mejorasen los salarios...»

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, estuvo ayer en Menorca, donde acudió y apoyó el XIII Congreso en la Isla del sindicato, durante el que se designó la nueva comisión ejecutiva de la Unió Insular de Menorca, que liderará Zahira Moyano.

El sindicalista, que poco antes de hacerse oficial el anuncio en relación a Moyano atendió a los medios locales entre los muros de la propia sede de UGT, quiso poner en valor que el sindicato reside «en una situación muy buena», por su «crecimiento» en número de afiliados y en representación sindical, así como por los «derechos» conquistados en pro de la clase trabajadora.

En ese marco, Álvarez hizo alusión al salario mínimo, «que se ha incrementado un 61 por ciento, lo que se dice pronto y cuesta mucho de conseguir», y a haber conseguido «un sistema de pensiones que prácticamente garantiza a los jóvenes una pensión pública», añadió.

Por otra parte, el que es líder nacional de UGT desde 2016 admitió que existen «otros retos», en referencia al problema de la vivienda y a una posible reducción de la jornada laboral. En lo que concierne a este último apartado, Álvarez concibe como fundamental «mejorar las condiciones de trabajo en las islas» y que «la riqueza que se genera, sobre todo por la subida de los precios en el sector servicios, la hostelería en especial, se reparta mejor».

Y eso pasa, sigue Álvarez, por «aumentar los salarios y hacer convenios que sean atractivos». «Solo oigo quejas sobre la falta de mano de obra. ¿Y por qué falta mano de obra? En muchos casos es por culpa de los salarios», abunda el sindicalista, convencido de que «ya no estamos en esa época en que alguien venía aquí para trabajar tres meses y doce horas al día; ahora, el trabajador también quiere disfrutar de la Isla y de su día de descanso».

Álvarez se muestra contrariado con el discurso de las pimes al respecto de que la temporada estival exige esos horarios, un planteamiento que «ya se tenía en el siglo XIX, cuando el trabajador no tenía ni vacaciones... y gracias a que se ha cambiado, ahora existe una industria como el turismo, gracias a que el trabajador tiene tiempo libre».

El sindicalista lamenta también que la jornada laboral en España «sea la más larga de Europa», por lo que espera que el Congreso, cuanto menos, «admita la ley a trámite y la debata».

En relación al problema del precio de la vivienda, «que en las islas se multiplica», Álvarez considera básico promover «vivienda de protección oficial, para toda la vida, alquiler a precios razonables, no se trata de atender solo a los turistas, sino también a la gente que viene aquí a trabajar». Y por último, Pepe Álvarez se refiere a la necesidad de «buscar» alguna alternativa, quizá en forma de «industria no contaminante», al actual modelo económico insular, «pues es importante diversificar y no depender del turismo, también para cuando venga una crisis», concluye.