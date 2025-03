La decepción de Tamara Contreras con la ministra de Sanidad: «No ha cumplido»

La médica intensivista Tamara Contreras, impulsora del movimiento en Change.org 'No podemos más', ha registrado este jueves en el Ministerio de Sanidad más de 180.000 firmas para solicitar el fin de las guardias médicas de 24 horas, considerando que los médicos se encuentran en una situación de «extrema fatiga» que pone «en riesgo» la vida de los pacientes.

Hace un año, Contreras registró en el Ministerio las firmas que había recogido hasta la fecha y fue recibida por García, quien se comprometió en aquel momento a poner fin a las guardias médicas de 24 horas y establecer, como mínimo, jornadas de 17 horas.

«Desde el Ministerio de Sanidad estamos plenamente comprometidos con esta medida, sabiendo que es una medida que es compleja y que requiere una reestructuración de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS)», manifestaba García.

Ahora, Contreras ha denunciado que este compromiso «no se ha cumplido en absoluto» y que el nuevo borrador del Estatuto Marco «empeora incluso las condiciones», lamentando que no se haya visto «ni un atisbo de luz ni de cambio» en el documento.

A su llegada al Ministerio, Contreras ha señalado a los medios de comunicación que aún no sabía si García iba a recibirla, tal y como hizo el año pasado, y que cree que el encuentro es necesario para explicarle «qué está pasando y qué va a pasar».

«Hace un año vine sola. Hoy me acompañan cinco médicos más y hay miles de médicos que el sábado se van a manifestar y, por tanto, avisamos de que vamos a continuar no solo por nuestra salud, por la salud de los profesionales, que no podemos más, sino por la salud de los pacientes, por la seguridad del paciente y la calidad asistencial. Hacemos lo que podemos, como podemos, y a un coste muy alto; el de nuestra salud, el de nuestra familia, nuestra vida social y estamos avisando desde hace mucho tiempo. No podemos más», ha afirmado.

En ese sentido, ha subrayado que las guardias les «condicionan la vida» y que pueden llegar a trabajar entre 70 y 80 horas semanales, y ha resaltado la necesidad de eliminar la jornada complementaria, que es «lo peor» que recoge el Estatuto Marco y que se sigue manteniendo en el borrador.

«Somos la única profesión de este país que tiene una jornada complementaria a la ordinaria, al margen de la extraordinaria. Tenemos una jornada que es obligatoria y que es añadida a la ordinaria. Este Gobierno está luchando por reducir la jornada ordinaria cuando nosotros, nuestro colectivo, hacemos hasta 80 horas a la semana. La jornada complementaria clama al cielo su eliminación», ha declarado.

Aunque ha insistido en la responsabilidad de Sanidad para regular las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, también ha recordado que las comunidades autónomas tienen que poner en marcha esta normativa con sus propios recursos.

Contreras ha estado acompañada de la médico especialista en Anestesiología y Reanimación en la Comunidad de Madrid, y creadora de contenido médico en la cuenta de Instagram 'Dra.truyols', Carmen Truyols; del médico especialista en Anestesiología y Reanimación en la Comunidad de Madrid, Alejandro Garrido Sánchez; de la médica de Atención Continuada en Urgencias en la Comunidad Valenciana, Martha Escobar Lovera; la médica geriatra, investigadora en Cataluña y creadora del documental '¿A mí quién me cuida?', María Montoya Martínez; y el médico de Urgencias en la Región de Murcia Alberto Kramer Ramos.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Sheila Justo, también ha afirmado que el sistema de guardias es «arcaico» y que no protege la desconexión digital, y ha criticado que «tener un médico 24 horas trabajando es peligroso» para el paciente.

En cuanto a las manifestaciones del sábado, ha incidido en que seguirán protestando por el Estatuto Marco, considerando que las condiciones deben mejorar en un contexto en el que «cada vez hay menos médicos», quienes se enfrentan a una «altísima carga emocional» y a un «sobreesfuerzo».

Máximo de 12 horas por jornada

«Me llamo Tamara y trabajo en la UCI de un hospital. Hoy he tenido guardia, he estado 20 horas despierta, 18 de ellas trabajando. Llevo todo el día agotada, con náuseas. Hace sol pero solo pienso en mi cama. Mis hijas echan de menos a su madre, dicen que siempre estoy cansada», relata Contreras en la petición.

En este punto, la médica asegura que, debido a la fatiga acumulada, los médicos cometen «más errores graves» cuando están en turnos de 24 horas y «más fallos de diagnóstico». «Somos más lentos tomando decisiones, no podemos reaccionar igual de bien. Y eso empeora la atención que reciben nuestros pacientes. Y afecta a nuestras vidas, pues nos sentimos agotados, tenemos problemas de sueño, no podemos conciliar y afecta a nuestra salud mental», apunta.

En su petición, Contreras propone un tiempo un máximo de 12 horas de jornadas médicas, algo que «Reino Unido ya implantó hace tiempo», recuerda la médica, que indica que «Suiza, Países Bajos, Francia o Islandia también han acabado ya con las guardias de 24 horas».

«Mientras tanto en España seguimos como hace 50 años, con un modelo arcaico que pone en peligro la seguridad del paciente y de los propios sanitarios», denuncia la médica.

Asimismo, asegura que la modificación «no debe suponer una merma salarial de los sanitarios». «Actualmente un porcentaje muy importante del salario de un médico procede de las guardias. Por eso incluso dentro de los propios médicos hay compañeros que defienden mantener este sistema. Pero, compañeros, conformarnos con esto no es la solución. Debemos pedir que nuestro salario siga siendo digno sin tener que renunciar por ello a hacer nuestro trabajo en plenas facultades», argumenta.

Por último, Contreras le pide a la ministra de Sanidad «cumplir y reaccionar» ante esta situación. «Es urgente acabar ya con este sistema perjudicial para todos», finaliza.