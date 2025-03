Solo tres municipios de Menorca cumplen el límite de fugas en su red de agua

Únicamente tres municipios de Menorca (Sant Lluís, Alaior y Maó) cumplen el límite de fugas y pérdida de agua que establece el Plan Hidrológico de las Illes Balears, que tiene por objetivo llegar a un promedio del 17 por ciento en 2027.

En el flanco inverso damos con Ferreries (por encima del 40 por ciento), Es Migjorn Gran, Es Mercadal y Ciutadella (en torno al 30%), con un porcentaje de pérdidas aun lejos de los márgenes exigidos, según los datos que desvela el estudio «Agua i Territori» elaborado por el geólogo Agustí Rodríguez para el Consell.

Durante la presentación del mismo, este jueves, David Carreras, director del Observatorio Socioambiental de Menorca (Obsam), precisó que no deben contabilizarse en exclusiva «las pérdidas del sistema de tuberías», sino también las que provocan «los contadores que no funcionan o, en ciertos casos, cuando no existe contador».

En ese último apartado cabría incluir también las tomas fraudulentas y aquellas no contabilizadas, como el agua destinada al riego de jardines públicos.

Además, algunos sistemas de abastecimiento, sobre todo en urbanizaciones de Maó y Alaior, no contabilizan el agua que se extrae de los pozos, mientras que en ciertos casos no se comunican sus consumos, en contra de lo que dictamina la ley.

La falta de seguimiento al respecto es paradigmática en relación a la dejadez general en la gestión de dichos sistemas, así como la necesidad de promover un cambio urgente en su modo de proceder, subraya el informe, que viene a poner de manifiesto que el consumo de agua en Menorca es superior del que se tiene registrado y el porcentaje de fugas menor de lo que se cree.

Al respecto, Simón Gornés, conseller de Medio Ambiente, y el propio David Carreras, coincidieron en que es «fundamental» actualizar la red de contadores «para detectar bien las pérdidas», en lo que ciertos enclaves como Ferreries, «ya se han puesto en serio», citó el conseller.

En Menorca en la última década se ha incrementado el consumo de agua, que en 2023 alcanzó los nueve mil millones y medio, siendo necesario extraer de los acuíferos cerca de 11.000 millones y producir algo más de mil en la desaladora de Ciutadella.