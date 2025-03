Los 23 casos de covid persistente en Menorca son una cifra «irreal»: pueden ser más de 200

Para muchos la pandemia, las mascarillas, los brotes o las pruebas que conllevó la crisis sanitaria de la covid-19 son un mal recuerdo, pero otros siguen conviviendo a diario con los síntomas de la enfermedad, los han cronificado pese a haber recibido en su día el alta médica por la infección. La cifra oficial de diagnosticados con el síndrome de covid persistente o long covid es de 553 personas en todo Balears, 23 de ellas en Menorca; el resto corresponden a Mallorca, 437, y a Eivissa y Formentera, 92.

La cifra es «irreal» para la asociación de afectados de covid persistente en Balears, Copaiba, cuyo presidente, Antonio Portells, afirma que ese registro sería la punta del iceberg, en realidad en Menorca pueden acercarse a 200 los casos, «como mínimo».

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las investigaciones indican que entre un 10 y un 20 por ciento de los infectados por el SARS-CoV-2 han desarrollado, o desarrollarán, síntomas prolongados asociados a la covid-19. De acuerdo con ese porcentaje que establece la OMS, Antonio Portells duda de que solo haya una veintena de pacientes de covid persistente en Menorca, «es imposible cuando solo en la primera ola hubo dos mil contagios», señala. Lo que ocurre es que el diagnóstico es complicado.

Codificación

La asociación, que reclama la creación de una unidad específica de covid persistente en el Hospital de Son Espases, se congratula al menos de haber conseguido un primer registro por parte de la Conselleria de Salud, que hace unos meses también les informó de la codificación de la enfermedad, es decir, hay determinados síntomas que se identifican con la covid persistente y los médicos de cabecera ya tienen un código para unificar y categorizar esa sintomatología que les describen sus pacientes. Aunque en las consultas, lamentan, «todavía hay desconocimiento de los propios médicos» sobre la codificación de la enfermedad surgida a raíz de la pandemia de covid-19. Tampoco se reconoce como una incapacidad, «cinco años es mucho tiempo pero no tanto a efectos de bibliografía médica, se sabe poco, nuestro objetivo es seguir avanzando para que se reconozca», afirma Portells.

Él mismo visita hasta siete especialistas diferentes debido a la covid persistente. Otro calvario para los pacientes es tener un diagnóstico certero de la enfermedad, porque presenta hasta 200 síntomas descritos. «Son los médicos quienes tienen que llegar al diagnóstico, no nosotros, pedimos una unidad específica en el IB-Salut», subraya el presidente de Copaiba, y pone como ejemplo la unidad de covid persistente creada ya en el año 2020 en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Síntomas más habituales

En la asociación hay personas que pasaron la covid-19 de manera leve y otras que estuvieron graves, y en ambos casos han desarrollado síntomas posteriores que persisten. Aunque hay 200 síntomas descritos, los más comunes y en los que suelen coincidir estos enfermos son neurológicos, la denominada niebla mental (dificultades para pensar o concentrarse), visión borrosa, migrañas, problemas para dormir, alteraciones del gusto y el olfato, y también problemas respiratorios y dermatológicos. Algunos de los consultados refieren mucho cansancio, dolores musculoesqueléticos, personas que antes eran activas y que ahora no pueden subir una cuesta sin perder el aliento.

Hay afectados, reconoce Portells, que contactan con la asociación pero no todos se implican ni quieren dar a conocer su situación, «tienen miedo a que las empresas luego no les quieran contratar», asegura, porque la covid persistente puede ser invalidante pese a no estar reconocida como tal. Portells advierte que «hoy día sigue habiendo contagios y algunas de esas personas, jóvenes o mayores, desarrollarán covid persistente».