Proponen crear una servidumbre de paso en caminos privados de Menorca

El Centre d’Estudis Locals (CEL) de Alaior plantea que a través del Plan Territorial Insular (PTI) se establezca y proteja la servidumbre de paso en aquellos tramos de caminos rurales privados que sirven de conexión para la red de senderos públicos y que están siendo cerrados por el cambio de propietarios de numerosos llocs de Menorca.

La entidad ha comprobado que, además de los caminos públicos, hay otros que «forman parte de la única manera para transitar entre distintos parajes de la Isla y que van más allá del ámbito de una propiedad», pero al ser privados, existen restricciones por parte de los propietarios. El CEL habla de una «concepción diferente» de los senderos por parte de algunos nuevos dueños de fincas en el campo, «más de privilegio restringido que de ayudar a vivir de la tierra», lo que lleva a cerrar los caminos complementarios e interrumpir la conexión de la red de caminos públicos que están catalogados por los ayuntamientos.

El centro propone establecer sobre Menorca un condicionante general sobre los caminos que puedan ser útiles a la vivencia de los valores medioambientales, señala en una nota de prensa. Así, los caminos públicos y privados estratégicos definidos por un organismo con conocimientos, pasarían a formar parte de una estructura territorial.

En algunos no habría que intervenir porque no se impide el paso; en otros, se podría pactar una servidumbre de paso voluntaria con el propietario; y en otros, cuando ese acuerdo no sea posible, el CEL cree que se debería imponer la servidumbre obligatoria, siempre con un coste económico que podría ser, sugiere, el 50 por ciento del precio de expropiación. Siempre serían intervenciones puntuales en determinados tramos y la expropiación sería a precio de suelo rústico, especifica el centro de estudios.