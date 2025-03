Vilafranca: «Muchas carreteras de Menorca tienen más de 50 años, existe un déficit de inversión»

El presidente del Consell ha asegurado en el primer debate de política general de su mandato que una de sus prioridades es modernizar la red viaria de Menorca y crear un sistema de transporte público sostenible y eficiente. «Muchas de nuestras carreteras tienen más de 50 años, con arcenes estrechos y giros a la izquierda», ha constatado.

Adolfo Vilafranca ha aprovechado su intervención para repasar, departamento por departamento, los logros y objetivos de su gobierno a las puertas del ecuador del mandato. En materia de movilidad, ha defendido la necesidad de «recuperar el déficit de inversiones» que sufre la red viaria, y ha puesto el énfasis en los 20 millones perdidos del convenio de carreteras con el Estado.

«El Gobierno no nos contesta», ha lamentado en alusión a las peticiones dirigidas al ministro Óscar Puente para recuperar esta vía de financiación. Entre tanto, las obras de la carretera general se financian con recursos que adelanta el Consell con fondos propios y un convenio con el Govern para destinar a este fin el dinero para inversiones que recibe la Comunidad Autónoma a través del Régimen Especial Balear.

El Consell Executiu tiene previsto aprobar la próxima semana la licitación de las obras del tramo de la Me-1 en Talatí y dentro del primer semestre del año el gobierno espera contar con el proyecto que evite la demolición del enlace a doble nivel paralizado desde hace una década en el cruce de las navetas de Rafal Rubí.

Sobre la carretera general, la consellera de Vox se ha mostrado partidaria de apostar por un desdoblamiento, si bien admite estar en minoría en la defensa de una infraestructura que tampoco defiende el PP.

Crisis de la vivienda

Adolfo Vilafranca ha aprovechado su discurso para avanzar las propuestas que se incluirán en la revisión del Plan Territorial Insular para aumentar la oferta de vivienda para los residentes. En concreto ha citado que se permitirá construir una planta más en las zonas de expansión urbana, tal como avanzó el pasado mes de enero en una entrevista a este diario. Los ayuntamientos decidirán en cada caso si se acogen a esta posibilidad.

En la práctica, esta medida se traduce en bloques de pisos que podrán tener planta baja más cuatro en Ciutadella y Maó, y de planta baja más tres en el resto de localidades. No obstante, sus efectos no se verán a corto plazo, puesto que es una posibilidad para los nuevos suelos, no los actuales. También se permitirá aumentar las densidades para que las viviendas resultantes sean más baratas.

Vilafranca ha pedido también a los ayuntamientos que se esfuercen en agilizar la concesión de licencias de primera residencia para no desincentivar la inversión y se ha comprometido a dar continuidad a la reciente iniciativa por la que el Consell ha invertido UN millón de euros en la adquisición de suelo para que el Ibavi pueda poner en marcha nuevas promociones de vivienda pública en Menorca.

El presidente ha defendido que el nuevo PTI incluye por primera vez un límite al número de plazas turísticas, que se fija en 108.000, ha descartado acogerse a la declaración de zona tensionada que prevé la Ley de Vivienda nacional para limitar el precio de los alquileres en la Isla y se ha mostrado a favor de generalizar el requisito de llevar 10 años empadronado en un municipio para poder optar a los pisos de las nuevas promociones del Ibavi.