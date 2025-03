Susana Mora, PSOE: «Me gustaba la música del discurso del PP, pero no les puedo comprar la letra»

La socialista Susana Mora acusó ayer al equipo de gobierno del PP de practicar un discurso distinto a lo que finalmente acaban haciendo. «La música me gustaba al principio de mandato, y también en su discurso de hoy, pero la letra no la puedo comprar, porque están practicando una política de desengaño constante: hacen un discurso por un lado, pero los hechos van por otro», enfatizó.

Mora lamentó que a pesar de que los populares gobiernan en minoría, han decidido practicar «la política de siempre». «Llegué a pensar que podríamos hacer algo que no está muy bien visto en nuestro Estado, pero sí en Europa, donde las derechas y las izquierdas hacen cordones sanitarios para que la ultraderecha no entre a gobernar, pero no ha sido así», señaló.

Mora también acusó a los populares de no estar haciendo una buena gestión, y puso como ejemplo el retraso en las ayudas de 2024, así como la tramitación de los dos presupuestos. «Hablan de que no han venido a hacer política, que han venido a gestionar, pero han sido incapaces de aprobar un presupuesto por méritos propios durante dos años consecutivos», subrayó.

Por todo ello, la consellera socialista recalcó que la gestión del PP hasta ahora ha sido «mala y autoritaria», pero «servil con el Govern balear, para no hacer enfadar a Prohens».