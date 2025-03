Más de medio año sin columpios para los alumnos con necesidades especiales del 'Pere Casasnovas'

El CEIP Pere Casasnovas de Ciutadella adquirió el pasado año 2024, gracias en parte al dinero recaudado durante una carrera solidaria, un juego adaptado, que incluía un columpio, para los niños que integran el aula Ueeco (Unidad Específica Educativa en Centros Ordinarios), con el que el centro de enseñanza cuenta desde verano –hace más de medio año. Sin embargo, el mismo, todavía no ha sido instalado. El Ayuntamiento y la Conselleria aportaron por su parte 3.000 euros cada una, y mil el centro.

La directora del ‘Pere Casasnovas’, Josefa Izquierdo, consultada por este diario, asegura que la problemática está en vías de ser «resuelta», puesto que el columpio «según nos dice el Ayuntamiento, e independientemente de la moción, se instalará esta semana».

En alusión a la moción a la que refiere la docente, y que presentó el PP exigiendo que el columpio fuera instalado con presteza, esta se enmarcó en el pleno municipal del Ayuntamiento de Ciutadella que tuvo lugar este lunes y se aprobó por unanimidad, 21 votos a favor.

En el mismo, la teniente de alcalde y responsable del área de Educación, Carla Gener, arguyó que el juego no se ha instalado por falta de recursos –humanos– y que debe hacerlo una empresa «especializada». A Pons Torres, por su parte, no le consta que la instalación se acometa esta semana, y entiende que de ser así, «lo habrían dicho en el pleno, lo que no hicieron, y nos habríamos ahorrado tanta polémica», critica la exalcaldesa.

Mientras, Maria Florit, presidenta de la Amipa del ‘Pere Casasnovas’, a la que le «extraña» que el juego adaptado haya estado parado tantos meses sin ser instalado, entiende que «en breve» todo se solucionará y asegura que «nadie» le ha expresado malestar por la tardanza.

No obstante, algún padre, cuyo nombre rechaza sea desvelado, sí se ha mostrado quejoso, comentando a este diario que la tardanza «es motivo de la inoperancia» o «dejadez» del Ayuntamiento.