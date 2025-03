Juan Luis Cebrián en Menorca: «Sánchez ha sido un traidor y el presidente más mentiroso»

El periodista, empresario y escritor Juan Luis Cebrián (Madrid, 1944), cofundador y exdirector del diario «El País», expresidente de Prisa, actualmente analista en el periódico digital «The Objective», miembro de la Real Academia Española (RAE) y rostro icónico del periodismo español del último medio siglo, ofrece en la tarde-noche de hoy en Maó la conferencia «De la censura a la posverdad», acto promovido por la Fundació Rubió y que tendrá lugar en el Claustre del Carme a partir de las 20 horas. Asiduo de la Isla desde hace lustros –incluso tuvo casa en Llucmaçanes durante 17 años y admite que todavía se arrepiente de haberla vendido–, y a la que todavía acude de forma periódica cada verano, hablamos con él en las horas previas a su charla en suelo insular.

Empezaré por preguntarle por el incremento del gasto en Defensa. Hace tres años usted sugirió la necesidad de formar una corporación de defensa europea, pero al carecer de un proyecto común, puesto que la UE nunca ha funcionado con ese espíritu, ¿hacia dónde vamos?

—Tener una institución de defensa europea era algo previsto en los inicios de la CEE. Pero la Europa unida era un proyecto político que ha ido derivando hacia una acumulación de reglamentos irrisorios, que nada tiene que ver con la política. Desde la creación de la OTAN, tras la II Guerra Mundial, Europa ha sido una especie de protectorado americano. Hasta (Jacques) Delors, el proyecto político tuvo alguna importancia, pero después ha ido convirtiéndose en un instrumento funcionarial y no se están construyendo los Estados Unidos de Europa. Una comunidad de defensa es importante, pero si hay una comunidad política. Lo veo muy complicado.

En el caso de España, ¿entiende la postura de Pedro Sánchez de abogar ahora por gastar más en Defensa?

—Sánchez no ha explicado nada. Ahora se discute si elevar el gasto, pero es en la contribución a los gastos de la OTAN, por la presión de Trump. Pero para definir el gasto en defensa, es importante definir primero qué defensa queremos, como se va a gestionar, la capacidad de coordinación que hay entre los 27 países. Además la UE debe definir cuales son sus problemas de seguridad; los hay en el este, en el Mediterráneo... los problemas de España, Portugal o Italia no son los mismos que puedan tener Polonia o Rumanía. Y eso no se está discutiendo. Y veo que el gobierno de Sánchez no tiene la voluntad adecuada ni sabe lo que quiere geoestratégicamente.

Es chocante además que una de las promesas electorales de Pedro Sánchez fue suprimir el Ministerio de Defensa y ahora quiera aumentar el gasto militar.

—Sánchez es un ignorante en geoestrategia. Y le da igual, está siempre subido en el relato. Yo estoy a favor del pacifismo, pero cuando él dijo lo del Ministerio de Defensa fue por acercarse a ese pacifismo folclórico de la nueva izquierda, de Podemos. Y luego, estamos ante una Rusia cada vez más imperialista, ningún gobierno ruso permitiría bases de la OTAN a 300 kilómetros de Moscú. Y un plan de defensa, la UE no puede hacerlo en un mes ni en cinco. Ese proceso debió empezar hace 20 o 30 años.

Trump y Sánchez. Dice usted que son dos perfiles parejos.

—Ambos son los reyes del relato. La diferencia es que Trump es un payaso y Sánchez se reviste de un aspecto buenista, de que quiere el bien de todos. Les equipara la ocupación de las instituciones. Sánchez amnistía a los que intentaron dar el golpe de Estado en Catalunya o indulta a los condenados por la comisión de los EREs en Andalucía; luego dice que no le importa el Parlamento y ha convertido el PSOE en un partido clientelista. Trump indulta a los presos sentenciados por la ocupación armada del Capitolio, que en gran medida él animó; hizo 150 decretos ejecutivos, que es la forma con la que está tratando de cambiar el sistema de gobernanza del Ejecutivo y del gasto público, y coloca a sus amigos multimillonarios. Ambos se mueven por su interés personal por ejercer el poder y utilizarlo.

Pedro Sánchez, ¿ha sido el peor dirigente de este país en democracia?

—Esto de mejor o peor no me gusta. El poder corrompe siempre, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Todos los gobernantes, de derechas y de izquierdas, hacen cosas buenas y otras malas. PP y PSOE se han corrompido profundamente. El GAL, la corrupción del felipismo, por no hablar de la del PP, la llamada policía política de Rajoy. Pero Sánchez ha sido el presidente que más ha dividido a los españoles, ha usado el ‘guerracivilismo’, la famosa memoria histórica... Es el más mentiroso de todos los presidentes que hemos tenido, el más traidor a si mismo y sus promesas electorales.

Quería preguntarle por el problema catalán. ¿Vería lógico que se celebrase la consulta?

—El problema de Catalunya, que la actual nada tiene que ver con la del siglo XIX, cuando se inician las emociones nacionalistas, es la ausencia de un sistema federal, en el que el gobierno central tenga un poder y obligaciones exclusivas e indelegables, y se financie con impuestos federales. Y luego, los estados federales, o provincias, como se llaman en Canadá, tengan unos poderes determinados y se financien con sus propios impuestos. Alemania, Reino Unido, EEUU... funcionan así, no hay que inventar nada. El problema es que los nacionalismos lingüísticos que estamos viendo reverdecer en el centro de Europa ya han provocado dos guerras mundiales. Y estamos viendo cómo actualmente la cosa vuelve a complicarse en el corazón de Europa.

La crisis de la vivienda. La situación es difícil.

—Es muy preocupante, sobre todo por lo que tiene de discriminatorio con los jóvenes, que hoy están más preparados que los de mi generación, pero tienen muchas menos oportunidades de desarrollo, de trabajo y para independizarse. Los gobiernos no han hecho nada y los ayuntamientos usaron la política de suelo para enriquecerse de manera corrupta. Mira la DANA, las inundaciones. Los ayuntamientos permitieron construir en barrancos y ramblas, donde nunca debió permitirse. Ya fuera por mala gestión o corrupción. Y el gobierno se hincha a hacer leyes, pero no hace viviendas. Llevamos siete años de gobierno de Sánchez, y no ha hecho viviendas, nada. Y todo lo complica el no tener una política de inmigración razonable, cuando es una de las cuestiones más relevantes a las que debemos hacer frente.

Ya que cita la DANA. ¿Le extraña que Carlos Mazón todavía no haya dimitido?

—Entiendo que Mazón no ha dimitido porque es un auténtico sinvergüenza. Pero lo que no entiendo es que no le hayan expulsado del partido. Pero estamos inmersos en la ‘partidocracia’, los partidos no atienden al interés general, ni a sus electores. Es inadmisible que Mazón sea incapaz de decir qué hizo durante esas horas, cambiando 40 veces su versión. Pero también hubo responsabilidad del gobierno central. Que Sánchez no decretara el estado de alarma también es inadmisible.

El Gobierno ha aprobado el plan de TDT para adjudicar una televisión en verano. ¿Cómo ve las presiones de Prisa para que opte a esa tele?

—Si se confirman las presiones del gobierno a Prisa, lo que ha publicado la prensa francesa, estamos ante un delito de cohecho. Que haya un ministro del gobierno junto con un presidente de una compañía cotizada que ha sido asaltada por el gobierno sin que la comisión del mercado de valores diga nada, vulnerándose los derechos de los accionistas minoritarios, amenace con sanciones económicas a una empresa propiedad de un accionista importante de Prisa, es inaceptable. Y que encima el gobierno quiera dar lecciones de anticorrupción, es de risa.

¿Qué desenlace espera?

—Telefónica, ya en tiempos de Azaña, cuando era ITT, era un problema para la política española. Telefónica entró en Prisa siendo yo presidente, y no creo que el gobierno pudiera tener quejas severas por la línea editorial de Prisa. Y sin embargo ha hecho un ataque casi delictivo a una compañía que cotiza en bolsa y que ha representado, sobre todo El País, un papel importante desde la Transición. Y que siempre ha sido objeto de toda clase de persecuciones, ya fuera la derecha, luego Rodríguez Zapatero, y ahora sus huestes quieren una televisión para ellos. No tengo ni idea de cómo terminará esto, desconozco quien quiere arruinarse con una tele nueva, estamos en la era de internet. Pero sí espero que los periodistas de este país sepan decir basta ante lo que es un chantaje tan increíble del gobierno a unos medios de comunicación.

¿Cómo valora que un ministro como Óscar Puente atice a periodistas en X?

—Óscar Puente y Óscar López están en una especie de competencia para ver quien dice más estupideces y ofensas. Puente ataca a periodistas y López a jueces. Y creo que los periodistas deberíamos ser más eficaces antes esos ataques, pero también comprendo que los periodistas trabajamos para poder vivir, y las presiones son tan grandes que hay una prudencia o temor comprensibles. Pero animo a la gente a que pierda el miedo y defienda la independencia.

El periodismo. ¿Es ahora mejor o peor que hace 40 años?

—Los periodistas de hoy estáis mejor formados y preparados, pero el ambiente empresarial y político está muy castigado, no solo en España. Hay una crisis obvia de los medios tradicionales por la irrupción de internet. Creo que siempre habrá periodistas profesionales, pero la publicidad ha desaparecido de los medios tradicionales, que además se han contagiado de las peores mañas de internet. Ahora prima el ‘clic’, lo que no es sino una perversión del sistema que se corregirá, pero tardaremos. Y aunque los medios tienen influencia, la opinión pública ya no se genera a partir de un diario impreso. Ahora es ‘Tik Tok’, influencers, y tenemos que poner orden en las redes, en las noticias falsas, en las llamadas posverdades. Los gobiernos deberían ocuparse de eso, y sin embargo son los que más utilizan las mentiras, las posverdades y los ataques cibernéticos. Los gobiernos, el poder político, sigue siendo en democracia el primer enemigo de la libertad de expresión.